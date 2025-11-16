國中生試膽闖空屋驚見「1億元現鈔」！組團狂偷錢 爽買喪屍菸彈

日本一間空屋藏有1億日圓現金。圖／翻攝自琉球新報

傻眼！日本沖繩發生一起荒謬事件，今年5月至6月期間，有數名國、高中生闖入一處空屋中，發現屋內藏有超過1億日圓的現金，這些青少年取走現金，並將贓款用於購買喪屍菸彈等毒品。

綜合日媒報導，今年5月至6月期間，有數名國高中生闖入沖繩一處空屋中，並在屋內發現超過1億日圓的現金（換算約新台幣2千萬元），且分多次取走部分現金，這些青少年將贓款用於娛樂消遣，以及購買喪屍菸彈等毒品。

消息人士透露，犯罪現場位在安靜的住宅區，這些男孩最初闖入空屋是為了「試膽」。而青少年在空屋內發現大量鈔票的消息迅速傳開，他們就數次從該地偷走現金。消息人士稱，可能有數十人涉案，部分青少年被證實藏匿數十萬日圓至100萬日圓的現金。

警方指出，案件之所以會曝光是一名涉案少年有密切關係的人士舉報，指出男孩持有大量現金，認為他的身分可疑，警方才會得知此案。目前警方已經抓住涉案少年，試圖查清現金金額以及用途。

根據土地登記紀錄顯示，這棟空屋已經長達20年無人居住。另外，今年7月事件曝光後，大門就被拉起警戒線，並用藍色防水布遮蓋，直到現在大門緊閉，並掛著「禁止進入」的標誌。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



