國中生車手私吞96萬遭暴力逼債！恐家人遇害急奔警局自首

彰化地區一起詐騙車手集團案件於近日宣判，揭露未成年人涉入組織犯罪的嚴重情形。該集團首腦綽號「紅冰」，透過Telegram成立群組指揮車手取款交款作業，並以每人1萬元酬勞對外招募車手，將觸角延伸至國中校園。

日前新竹一名林姓女子接獲詐騙電話，對方聲稱其積欠電費並涉嫌洗錢，要求提領帳戶內款項交給檢察官。陳姓少年車手依指示假扮檢察官助理，前往被害人住處收取96萬元現金，隨後帶回彰化埔心某汽車旅館，交給另一名潘姓少年車手。兩名初次參與犯罪的少年見錢眼開，決定私吞這筆贓款。

廣告 廣告

集團首腦「紅冰」發現贓款短少96萬元後，在群組內表示要找潘姓少年「聊天」。雙方約定在員林公園見面，潘姓少年現身後否認私吞，聲稱款項被陳姓少年拿走。由於潘姓少年是經蕭姓男子介紹入夥，蕭男隨即將其押上車，載往彰化市某修車場與「紅冰」對質。

在長達2至3小時的逼問過程中，潘姓少年持續否認私吞贓款，期間遭「紅冰」多次掌摑，柯姓、謝姓男子也參與協助逼問。集團成員更以威脅口吻逐一點名其家人姓名，暗示可能對其家人不利。潘姓少年在極度恐懼下表示「96萬我會想辦法還」，才獲得釋放。

脫身後的潘姓少年立即用手機聯繫朋友，表示「我明天就要被打死了，怎麼辦？我的家人也會完蛋，他們10人輪流逼問」。朋友建議他先行驗傷再前往警局報案。潘姓少年隨即趕往員林警分局報案，警方迅速展開偵辦，成功瓦解該車手集團。

警方從查扣的手機中，另外發現2起詐騙案件線索，總計查扣103萬元現金。彰化地方法院審理後，依組織犯罪條例、恐嚇取財罪，判處主要押人的蕭姓男子3年有期徒刑，協助押人的柯姓男子判刑2年4月，謝姓男子判刑8月。至於集團首腦「紅冰」目前仍在追緝中。

此案凸顯詐騙集團利用未成年人擔任車手的問題日益嚴重，青少年因缺乏法律認知與金錢誘惑，容易成為犯罪集團利用的對象。警方呼籲民眾提高警覺，防詐騙專線為165，報案專線為110。

更多品觀點報導

700萬現金當街遭搶！婦人投資虛擬貨幣慘被黑吃黑

男大生阻危害擴大、國中生暖伴身障者過馬路 陳其邁公開表揚善行義舉

