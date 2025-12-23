國中生遭割頸亡！家屬批少事法是惡法 淚控：台灣司法已死

記者游濤、顧元松／台北報導

2023年的國中生傷頸命案，今日二審宣判，兩名未成年嫌犯，動手的乾哥改判12年有期徒刑，教唆的乾妹改判11年，但受害者家屬淚崩強調，判太輕不能接受，痛批少年事件處理法把他打得「遍體鱗傷」，尤其動手的嫌犯毫無悔意，甚至還一度恐嚇證人，難保未來假釋後不會再犯。

議員擁抱悲傷的父親。

楊姓被害人父親：「我覺得真的是台灣司法已死，少事法把我打得，我真的是遍體鱗傷了，我沒辦法去接受這種判決。」

鏡頭前聲淚俱下，全身顫抖，楊爸爸止不住的淚水出自於喪子之痛，也來自於法官對加害者的寬容。

被害人父親失聲痛哭。

楊姓被害人父親：「他們進去法庭，都還是大搖大擺的走進來耶，根本沒有跟我道歉過，少事法我講難聽一點，只是都在保護這些人，結果我們被害者通通都沒有被保護到，少事法是什麼惡法啊！」

2023年底，發生在新北市土城的國中生傷頸案，一審乾哥、乾妹分別被判刑9年和8年，二審則分別提高刑度，來到12年和11年，但家屬聽到這樣的判決，忍不住當庭向法官怒吼，修復式司法到底保護了誰？

二審判決結果。

楊姓被害人父親：「在當天警察局的時候他有恐嚇說『等我出去你就知道』，民事庭把我家的全部資料很詳細地給他們知道，少事法保護他們，我們什麼什麼都不能看，結果我的資料全部他們都可以看，而且都沒有遮蔽，這是算什麼法律？」

少年刑事法成了兇嫌的保護傘。

家屬痛批，少事法成了乾哥、乾妹保護傘，兩人不僅毫無悔意，甚至連賠償都拿不出半點誠意。隨著二審判決出爐，法官口中的可教化，似乎就像一把利刃，持續劃開家屬傷疤。

