國中生遭惡搞"全身傷"! 同伴不認錯 家長怒公開

台南一名國中生，今年九月遭同伴故意惡整，家長憤而提告，沒想到幾名青少年到庭後，還是不認為自己有錯的態度，讓這名學生家長氣得公開出面，說出過程希望各界重視，類似的青少年霸凌問題。





事發後的籃球場，球柱上還纏著保鮮膜，地上也還有一大堆的刮鬍泡沫痕跡。（圖／民視新聞）





事發後的籃球場，球柱上還纏著保鮮膜，地上也還有一大堆的刮鬍泡沫痕跡。今年9月間，一名國中生被六名同伴設計，以幫朋友慶生為由，載到籃球場來惡整。

控訴家長表示：「他被綁強制綁在欄杆架上，然後呢他們就朝他的臉，噴刮鬍刀泡沫。」

台南市第六分局灣裡所長施明昌說：「全案訊後涉案人依傷害，妨害自由公然侮辱，移請台南地檢署偵辦。」





國中生遭同伴強制綁在欄杆架上，朝他臉上噴刮鬍泡沫！（圖／民視新聞）





小孩子全身有多處擦挫傷，眼睛也整個泛紅，家長拿著驗傷報告提告，沒想到施暴的學生和學生家長們，到了法庭上也沒有愧疚道歉的態度。

控訴家長強調：「如果這樣子的話，不然我也讓你綁一下嘛，在和解庭的時候是這樣講，態度是這樣的。」

不過被害學生校方，認定這群同伴並非都在校園認識，調查後未認定是校園霸凌。

校方人員私下說：「這是學生課後的活動引發的衝突，但是它是一個臨時性的，可能沒有到霸凌的程度，但是它確實有傷害的情況。」

不過這起案件除了有刑事責任，恐怕也會涉及民事賠償。

律師梁家瑜表示：「故意侵害行為造成的損害，可以依照民法上的規定，來請求損害賠償。」

遭同伴惡整的少年，到現在還沒走出陰影。家長實在氣不過，在網路上公開這起事件，希望外界重視校園內外，類似的問題。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

