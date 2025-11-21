國中生離家出走失聯！竟躲35歲男網友家中達半年

台北市萬華區一名13歲少年今年6月突然失聯，家屬擔心其安危，立即向警方報案，在經過5個月的追查後，發現少年與在網路上認識的男子一起，還住進對方位於中部的家裡，長達半年的時間。

13歲少年住進35歲男網友家中長達半年，讓家屬相當擔心。（示意圖／取自pexels）

據《ETtoday新聞雲》報導，警方查出該名少年與35歲C男是透過交友軟體認識，且對彼此有好感因此約出來見面，且互動頻繁，感情好到貌似情侶，還有金錢往來，連少年的親戚都見過C男，知道他的存在。

怎料，今年6月家屬發現少年離家出走且聯繫不上，焦急的向警局報案。員警報後展開調查，最終在中部C男住處找到2人，並將他們帶回台北進行偵訊，訊後依《兒少性剝削防制條例》及略誘等罪嫌將C男移送地檢署偵辦。

廣告 廣告

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

影/搶命瞬間！基隆48歲騎士「捲車底」 路人衝前抬車救人

陸配權益引關注！王世堅：核准就要當成自己人

大樂透今晚保證1億！3生肖偏財運亮眼 致富機會來了