國中生騎單車摔排水坑洞 左手骨折送醫手術

竹東一名國中生晚上騎單車回家時摔進排水坑洞，造成左手手臂骨折。（圖／東森新聞）





竹東一名國中生晚上騎單車回家時摔進排水坑洞，造成左手手臂骨折，原來當地正在進行環境改善工程，坑洞非常多，而且工程2年多來已經發生11次意外，民代砲轟廠商真的很誇張，要求限期改善。

一名學生神色痛苦坐在路邊，他的右手扶著他的左手，因為他受傷了，新竹竹東北興路上正在進行環境改善工程，一名國中生晚上騎單車，回家經過的時候，因為路上的排水坑洞摔了一跤，這麼一摔導致他的左手手臂骨折，要進行手術。

傷者家屬：「安全措施我覺得是說要做好，今天是我小朋友發生，萬一別人發生更嚴重的，更麻煩。」

這名家長真的說中了，這條路從2023年12月開工到現在，已經發生了大大小小11起意外，原本相關單位說會在今年11月底完工，但是承諾卻跳票。

附近店家：「就留一個大洞啊，工程辦完留個洞，三角錐放了多久了，不管人民死活，有人就這樣騎車就摔倒了。」

新竹縣竹東民代范國威：「我們代表會也有，非常嚴正的要求鎮公所，立即予以改善。」

民代砲轟廠商太誇張，根本沒有做防護措施，鎮公所也回應，會在12月中以前完成改善，給鎮民一條安全的路。

