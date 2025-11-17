國中生點1炸物！他驚呆「油量爆表」什麼人在吃？一票人打臉：根本寶藏

生活中心／王文承報導

台灣宵夜選擇多樣，從鹹酥雞、串燒到涼麵應有盡有，其中炸物更是不少人的宵夜首選。一名網友發現，兩名國中生在炸物攤點了炸銀絲卷，看到油量驚人，忍不住驚呼：「不怕變成熱量炸彈嗎？」貼文曝光後，立刻引起網友熱議。

國中生點1炸物 他喊油量爆表



一名網友在網路論壇《PTT》以「點炸銀絲卷的都是什麼神人？」為題發文表示，他當時看到兩名國中生買炸銀絲卷，心裡直冒問號：「哇哇哇，油量也太誇張了，點炸銀絲卷的都是什麼神人？」

貼文曝光後，掀起網友熱議，許多人指出銀絲卷炸得真的很好吃，「國中生根本不怕熱量多的啊」、「炸得好吃的可遇不可求」、「濃縮再濃縮的極致美味，你懂的」、「國中不吃怎麼有力氣搞點中二的事」、「又不是天天吃，半年吃一次怕什麼」、「假日打半天籃球就都消耗掉了」。

不過，也有人提出反對意見，「跟直接喝油沒兩樣」、「爛油、高油、高澱粉，好像沒一樣好」、「油鍋裡的綜合口味」、「澱粉跟糖容易造成肥胖，裹油更是熱量炸彈」、「銀絲卷就是吸油炸彈，敢吃真的猛」、「就像在喝油」。

事實上，營養師高敏敏曾指出，炸物因為油炸過程會吸入大量油脂，熱量往往比原本高出兩到五倍，長期食用容易導致肥胖與心血管疾病風險上升。 她強調，過多油膩飲食會提高膽固醇、血脂，進而促進血管硬化。 因此，她建議大家應避免頻繁攝取炸物類食物，改以清蒸、滷製等低油方式為主，並搭配高纖蔬菜、全穀類等食材，才能兼顧口腹之慾與心血管健康。

