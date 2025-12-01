國中男學生走斑馬線遭撞趴重摔 駕駛未報警離開涉肇逃

南部中心／呂彥頡、陳芷萍 台南市報導

台南新營中信高中一名國中部的男學生，1日上午上學途中，遭一輛左轉轎車撞上，男學生整個人趴在引擎蓋上，又跌了下來。男學生立即起身，轎車駕駛之後把車停好，下車詢問學生情況，學生說人沒怎樣，雙方各自離開。但校方得知之後，已經陪同學生報警，轎車駕駛第一時間沒報警，恐怕涉嫌肇逃。

行人地獄？國中男學生走斑馬線遭撞 肇事駕駛未報警離開涉肇逃

肇事駕駛一開始沒下車，只是半開車門詢問，男學生揮手致意，表示自己沒事。（圖／民視新聞）

一輛銀色轎車要左轉，沒注意到正在過斑馬線的黑衣學生，就這麼直直撞上去，男學生整個人趴在車上，兩腳騰空，然後重摔，跌坐在地上。他立馬起身，站起來摸了摸頭髮，站在原地，手足無措。但駕駛第一時間沒下車，而是坐在車上，過了好一會才半開車門詢問，男學生向他揮了揮手，然後退回人行道上。等下一個綠燈後，再走到對面三角窗停下來。而肇事轎車則是把車停在旁邊的停車格，駕駛終於下車，朝男學生走過來。目擊店家指著監視器畫面說，「你看他過來關心他怎樣，他都說沒怎樣，他有過來關心。那個學生他好像變得搞不清楚，他要往哪裏走了，人暈了這樣，然後就站在這，那個先生問他你沒怎麼樣嗎？他說他沒怎樣啊。」

行人地獄？國中男學生走斑馬線遭撞 肇事駕駛未報警離開涉肇逃

肇事駕駛事後把車停好，走向學生關心傷勢，雙方沒有報警，各自離開。（圖／民視新聞）

這起車禍就發生在台南新營區大同路和綠川北街十字路口，男學生是附近中信高中國中部的學生，正要走路去上學，沒想到被左轉車輛撞上。雙方沒有報警，就這麼離開，但路過車輛民眾把車禍畫面po網，校方才知道有學生出車禍，趕緊了解學生情況。中信高中校方人員指出，「他的身體外傷基本上就是一些小擦傷，學生整體是沒有大礙。學生是單純的覺得自己沒怎樣，但是我們認為這個還是要很嚴肅的去審視他的身體狀況，所以我們就是會協助孩子去再做更詳細的檢查，我們已經協助同學去報案了。」目擊店家說，「那個駕駛就是跟他問說有沒有怎樣，他一直說沒怎樣，他還跟進來說『你有沒有怎樣？』那個學生他都說『他沒怎樣』」。店家表示，肇事駕駛是他們的客人，當時是要到店裏買東西，他和學生在店門口的對話，她都聽得一清二楚，替對方澄清沒有不理學生。但學生單純，不懂怎麼處理車禍，駕駛撞到人第一時間就應該報警，否則可能已經涉嫌肇逃，現在校方出面替學生主張行人正義，不能就這麼算了。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：行人地獄？國中男學生走斑馬線遭撞 肇事駕駛未報警離開涉肇逃

