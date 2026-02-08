國中畢旅變調！領隊闖女學生房間喝酒、尬聊趕不走…硬拔房卡害他們嚇壞

記者陳弘逸／台中報導

國中畢業旅行領隊，凌晨以送宵夜為由，闖入5名女同學房間內，喝酒大聊私事，甚至還強拉其中一名少女，犯成年人對少年犯強制罪處拘役40天。(示意圖／PIXABAY)

台中陳姓旅行社職員，前年擔任某國中畢業旅行領隊，凌晨以送宵夜為由，闖入5名女同學房間內，喝酒大聊私事，甚至還強拉其中一名少女，眾人將陳男趕走，他還硬拔房間房卡，此舉讓學生受驚嚇，報警提告，案件進入審理程序，陳男跟5名女學生達成和解，法院審理後，將他依成年人對少年犯強制罪處拘役40天。

判決指出，陳男擔任某國中畢業旅行領隊，2024年10月18日凌晨2時許，以送宵夜為名，到他們投宿的飯店，未經房內女學生同意，無故侵入房間喝酒，被女同學發現，她還抓住其中一人的手，並靠向對方肩碰肩，脫口說，兄弟都是這樣打招呼。

廣告 廣告

事後領隊陳男還不斷談論私事，女學生多次要求離開，卻讓他心生不滿，便拔出插在房內電座的房卡抽出並更換其他持有卡片，還要求其中一名女學生單獨走出房門，在一旁同學制止之下，才未步出房間，這時男方才作罷離開。

事後5名女學生聯手報警提告，陳男矢口否認犯行，辯稱跟他們感情好，要送宵夜，因為要聊幾句，才留在房邊，等他們表示要休息，就起身離開，沒印象有強取房卡。

不過依據飯店監視器畫面，5名女學生證述，佐證陳男犯行，因此被檢方依刑法侵入住宅、強制等罪起訴，因受害人是少年，因此依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑至二分之一。

案件移審法院，法院考量，陳男認罪並達成和解，5名女學生撤回侵入住宅罪部分告訴，至於涉及成年人對少年犯強制罪，則處拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

摩鐵激戰已婚女職員…回味「濕整晚！要補一下」校長遭解聘、形象全崩

涉毒、酒駕上路撞死78歲翁！26歲肇逃男遭拘捕收押…確定在看守所過年

回宿舍一開房門見「6張臉貼窗凝視」牠還抱嬰餵奶…女大生見這一幕嚇呆

年關將至…中國驚傳工廠爆炸至少5人死亡！官方尚未定調確切傷亡人數

