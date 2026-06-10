國中畢業典禮驚見「可樂罐頭塔」 老師、同學看呆了

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【記者鮮明／台中報導】畢業典禮送花不稀奇，台中市大里區立新國中今天（10日）舉辦畢典，有家長送了1座「可樂塔」給女兒當做畢業禮物，讓老師、同學看了驚訝不已，應邀觀禮的台中市議員江和樹則稱讚家長有創意。

這座以39罐可樂堆成的「罐頭塔」，上面有個大大的「賀」字，一邊寫著「祝超混姐終於畢業了」，另一邊則是「薄薄欸家庭、自立自強，加油」，是立新國中1名媽媽送給畢業生女兒的畢業禮物。媽媽說，這是為了讓女兒留下難忘的回憶，典禮結束分享給其他同學，大家有可樂喝都很高興。

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應邀觀禮的台中市議員江和樹說，以前畢業典禮常看到鮮花、玩偶、氣球，今天看到這座超有創意的「可樂罐頭塔」，不只是祝福孩子畢業，「可樂」代表快樂成長，「罐頭塔」象徵步步高升，滿滿都是家長對孩子的祝福與期待，看得出來現在的家長真的越來越有創意，也願意花心思陪伴孩子人生每一個重要時刻。

江和樹說，恭喜所有畢業生順利完成人生一個階段的學習旅程，畢業不是結束，而是新的開始。祝福每位孩子都能帶著夢想與勇氣，邁向下一段精彩的人生旅程。

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