國中畢業才知！同班3年男生竟是表哥 女學生嚇傻：差點亂倫

【緯來新聞網】人生的遭遇就是這麼奇妙！一名女網友分享，國中畢業典禮時，媽媽一直注意班上某位男同學的媽媽，覺得很眼熟，但就是沒印象在哪見過，殊不知追問後才驚覺，2人有血緣關係，同班同學竟是自己的遠房表哥。

一名女網友國中畢業後才知，同班3年的同學是自己的表哥。（示意圖／翻攝自pixabay）

「我不信有誰能遇到比這個更荒謬的事！」原PO在Threads回憶國中畢業典禮時，當時媽媽有來參加，卻一直盯著班上其中一名男同學的媽媽，注射的眼神強烈到對方都注意到了，她連忙勸說：「媽媽妳這樣一直看著別人很沒禮貌」，對此媽媽解釋，是因為覺得很面熟，但想不起來在哪見過。



於是典禮結束後，2人決定一起去找男同學的媽媽，聊著聊著才發現，對方是媽媽的表姊，只是長大嫁人後就沒有聯絡，也就是說同班3年的那名男同學，就是她的遠房表哥，為此感到震撼不已，「啊不就還好我沒喜歡過人家，不然等於亂倫欸」。



得知真相後，原PO還幫忙徵友，透露自己的表哥目前單身，長得帥、個性溫柔、體貼、孝順，私底下很幽默搞笑，很會賺錢也很疼另一半，「有人要的話可以帶走」。



經歷曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「妳媽那不是沒禮貌，是內建的親屬雷達在掃描啦！訊號斷了十幾年，畢業典禮上突然又重新連上線了，恭喜妳解鎖新地圖」、「真的好荒謬……」、「世界上就是有這麼多神奇的事，明明住在附近，卻可以過了幾十年都不曾再見」。



另外，也有許多人澄清，「都是媽媽的表姊了，都那麼遠親了，哪來的亂倫一說？」、「小聲提醒：如果你們不是同一個曾祖父母的話，不構成亂倫唷」、「六等親…好像不是不行？！」、「超過六等親所以沒事」。對此，原PO嚴正拒絕：「我沒有要」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

hito流行音樂獎｜王心凌回台灣喜贏5大獎 楊乃文霸喊金曲8獎全要拿

HANRORO 首場海外個唱！1/31登Billboard Live TAIPEI 票價時間一次看