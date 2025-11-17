國中畢業生適性入學 教育部舉辦宣導講師培訓研習會

適性入學宣導講師培訓大合照

適性入學委員會林麗容主任委員介紹與會人員

為了持續向國中畢業生及家長宣導十二年國教相關業務，教育部國教署透過各就學區宣導講師培訓，讓親師生瞭解115學年度高級中等學校、五專適性入學等入學管道辦理方式和特色，並強化適性入學宣導相關工作，將於11月17至18日、11月20至21日、12月1至2日，共辦理3場次的宣導講師培訓研習會。

國教署說明，這次培訓課程包括適性入學管道介紹及宣導注意事項、專業群科及綜合型高中簡介、技職傾向學生入學管道介紹、五專免試入學、藝術才能班入學、體育專長學生入學管道介紹等；另也安排各就學區宣導講師共同製作該區宣導簡報及相互分享，讓宣導講師獲取經驗與宣導重點，以利到國中校園宣導。

宣導講師由教育部進行培訓，在教育部與各直轄市、縣市政府教育局處共同合作的基礎上，希望能有效推展國中畢業生適性入學高級中等學校的業務，讓應屆國中畢業生及家長瞭解115學年度高級中等學校、五專免試入學與特色招生入學方式，及各類型學生升學進路輔導等事宜。

國教署表示，這次培訓的宣導講師將於115年度起，由直轄市及縣市政府教育局處安排至各國中校園宣導。教育部並編印「115年國中畢業生適性入學宣導手冊」，包括115學年度適性入學重要日程表、國中教育會考及適性入學主要入學管道介紹等，讓學生、家長獲得充分的升學資訊；宣導手冊將於115年1月底前送達直轄市及縣市政府教育局（處），轉發給各國中應屆畢業生。