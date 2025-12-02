國中科學奧林匹亞賽 我摘4金2銀

左起：代表團教師羅珮華副研究員、林鈺祥、馬與陳、蕭睿希與俄羅斯代表隊合影。（圖：教育部提供）

教育部昨（二）日表示，我國參加二○二五「第二十二屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，成績於十二月一日晚間傳來捷報，本屆競賽由俄羅斯主辦，在＝二十四個國家（地區）、一百二十五名參賽學生中，我國代表隊六位學生共獲得四金二銀佳績，另有一組學生獲得實驗銅牌獎，成績國際排名為第二名，僅次於主辦國俄羅斯。

代表隊學生為臺北市立建國高級中學林鈺洋、潘又睿及姜翔、桃園市立文昌國民中學蕭睿希、臺中市立臺中第一高級中學馬宇辰、高雄市立高雄高級中學康睿騰。教育部長鄭英耀獲知好消息後也立即發出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為臺灣爭光。

為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對十六歲學生舉行國際競賽。我國自二○○四年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得一○七金、十九銀、二面個人實驗特別獎、分組實驗競賽三金、一銀、三銅、十三面最佳理論獎、十面最高總分獎及十二次國家總排名第一名。

一一四年度競賽我國選派六名學生，經國立臺灣師範大學理學院教師團隊培訓，由羅珮華副研究員、呂國棟教授、呂家榮教授、賈至達教授、王玉麒教授等人組成教練團，於十一月二十二日帶領學生前往俄羅斯參賽，當地時間十二月一日下午（臺灣時間十二月一日晚間）舉行頒獎暨閉幕典禮。此行，同時為了增加參賽學生擴展國際視野，代表團賽後將至阿拉伯聯合大公國進行文教參訪，並預定於十二月六日搭機返國。