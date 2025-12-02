國中科學奧賽傳捷報 我奪4金2銀世界第2

記者黃朝琴／臺北報導

第22屆「國際國中科學奧林匹亞競賽」（IJSO）成績揭曉，我國代表團6名學子傳捷報，在24個國家地區、125名參賽學生中，拿下4金2銀佳績，另有1組學生獲得實驗銅牌獎，國際排名第2名，總成績僅次於主辦國俄羅斯，獲獎學生可獲得新臺幣20萬元、10萬元獎金。

教育部今（2）日表示，臺灣學子參加「第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」傳回捷報，目前就讀臺北市建國高中林鈺洋、潘又睿、桃園市文昌國中蕭睿希、臺中一中馬宇辰4人獲得金牌；建國高中姜翔、高雄高中康睿騰2人獲得銀牌。教育部長鄭英耀立即發出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為臺灣爭光。

廣告 廣告

教育部指出，今年選派前述6名選手，都經過選拔及培訓，並由臺灣師範大學理學院教授團隊培訓，於11月22日前往俄羅斯參賽，12月1日頒獎，為增加參賽學生擴展國際視野，代表團賽後前往阿拉伯聯合大公國進行文教參訪，預定於12月6日搭機返國。

依教育部相關成績優良學生升學優待辦法，這次IJSO競賽國家代表隊摘下獎牌的學生，可保送高中或五專就讀，金牌可獲得新臺幣20萬元獎學金，銀牌可獲得10萬元。

教育部說明，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對16歲學生舉行競賽；我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得107金19銀、2面個人實驗特別獎、分組實驗競賽3金1銀3銅、13面最佳理論獎、10面最高總分獎，還有12次國家總排名拿第1。

去年第21屆在羅馬尼亞布加勒斯特舉辦，我國選手拿下6金、最高總分獎1面、最佳理論獎1面、實驗金牌1組、化學分科成績第1名、生物分科成績第1名，總成績全球第2名。