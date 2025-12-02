國中科學奧賽我奪4金2銀 世界第2

記者黃朝琴／臺北報導

「第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」成績揭曉，我國代表團6名學子傳捷報，在24個國家地區、125名參賽學生中，拿下4金2銀佳績，另有1組學生獲得實驗銅牌獎，國際排名第2名，總成績僅次於主辦國俄羅斯。

教育部昨日表示，臺灣學子參加第22屆IJSO傳回捷報，目前就讀臺北市建國高中林鈺洋及潘又睿、桃園市文昌國中蕭睿希、臺中一中馬宇辰4人獲得金牌；建國高中姜翔、高雄高中康睿騰獲得銀牌。教育部長鄭英耀立即發出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為臺灣爭光。

教育部指出，今年選派前述6名選手，經過選拔後由臺灣師範大學理學院教授團隊培訓，於11月22日前往俄羅斯參賽，本月1日舉行頒獎。為增加參賽學生擴展國際視野，代表團賽後前往阿拉伯聯合大公國進行文教參訪，預定於6日搭機返國。依教育部相關成績優良學生升學優待辦法，摘下獎牌的學生可保送高中或五專就讀，另金牌可獲得20萬元、銀牌10萬元的獎學金。

教育部說，IJSO整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對16歲學生舉行競賽。我國自民國93年起參賽，歷年均獲佳績。