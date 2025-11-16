國中緊急救護包紮競賽 展開

全面提升學生的緊急救護能力，基隆市立國中緊急救護包紮競賽14日上午，在百福國中體育館熱烈展開，這次競賽，不僅持續創傷包紮的實作，更首度正式納入「CPR及AED心肺復甦術」競賽項目，讓學生具備從外傷止血到心臟驟停的全方位黃金救援技能，將救護知識轉化為實戰能力。

面對巨災常態化，急救已不只是專業人員的責任，更是全民所需具備的素養。

今（114）年的競賽，突破性地增加了CPR及AED的實戰考驗，以包紮競賽為主、心肺復甦術為輔，實際讓同學動手操作，在所有流程皆完成標準後，運用計分安妮判斷成績高低。歷年來包紮競賽的參賽隊伍，已比到爭分奪秒的白熱化階段，不僅考量到包紮過程中重視患者的舒適性，在救護技巧上也更重視細節。參賽同學說，平常在學校利用瑣碎的時間練習，老師有提醒大家容易扣分的地方，所以，就要花更多時間去熟練。

這次競賽分為兩大項目，從最主要的包紮競賽，延續高標準要求，考驗各校團隊合作與細節掌握度。

競賽題目，包括繃帶8字形包紮法（手腕、腳腕）、巾狀包紮（頭部、手部懸臂帶製作）、帶狀包紮（手部、頭部）等6道試題。在激烈的競爭下由明德國中獲得特優、武崙國中及中山高中（國中部）獲得優等。新增的CPR及AED實戰測驗，各組隊伍需在指定時間內完成「叫、叫、C、D」流程，確認患者安全並檢查意識、指定人員撥打119、取得AED，評估呼吸後施行胸外按壓，並正確操作自動體外去顫器（AED）的完整流程，考驗學生在急症發生時的反應速度與技術精確性，由百福國中取得勝利。

教育處指出，這次的緊急救護包紮競賽，如往年一樣如火如荼，分秒必爭，新增的CPR/AED測驗更是新的挑戰，對於新測驗的看法，帶隊的護理師表示，教包紮之外，還要教CPR/AED，的確是不小的壓力，卻是緊急救護很重要的一環，明年變成以CPR/AED為主、包紮為輔，且競賽時間改在下學期，希望能更順利！

擔任裁判的本市消防局教官則表示，今年是第一年將CPR/AED進行測驗，他們會留意今年學生在學習上容易忽略的地方，作為明年操作檢核的重點觀察項目，希望透過這樣的競賽與平時訓練，當意外真實發生時，能多一些搶救的黃金時間。

基隆教育處徐嬿立處長表示，未來，將持續投入多元豐富的防災教育資源，例如：補助小一新生防災頭套、持續防災教育館參訪交通補助、舉辦全市各校防災研習、防災教材教具工作坊等，讓救護技巧不僅是競賽的項目，而是每位學生都能嫻熟於心的終身技能。