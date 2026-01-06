國中老師回憶辛柏毅 得知F-16失事求：平安回來

F-16戰機飛官辛柏毅上尉。（圖／IDF粉專）





花蓮空軍基地機身編號6700的F-16戰機，6日晚間19時許發生飛安事故，上尉辛柏毅不明原因跳傘逃生，截至6日晚間23時仍在搜救中。消息傳開，各界無不祈禱他平安獲救，曾執教辛柏毅的國中老師也表示，辛柏毅是非常積極樂觀、各方面都很優秀的學生，希望能聽到好消息。

品學兼優 樂於助人

老師回憶，辛柏毅就讀馬公國中期間品學兼優，課業表現優異也常幫助同學，更是體能非常好的運動健將，主攻田徑標槍之餘還參加籃球校隊，畢業後有聽聞他到中正預校就讀。對於辛柏毅發生飛安事故，老師哽咽表示，他第一時間腦海裡只想著「被平安的找回來」。

失事經過

辛柏毅晚間18時17分駕駛單座F-16AM（舊機升級成最新V型）戰機自花蓮基地起飛，進行夜間訓練任務，卻在19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘。

空軍司令部表示，辛柏毅執行返場任務時疑似發生任務電腦MMC故障，導致戰機在密集編隊進雲後失去聯繫。

軍民海空全力搜救

空軍立刻調派松指部S-70C搜救直升機於19時54分起飛，隨後屏東第六聯隊C-130運輸機也於20時04分出動投射照明彈協助搜尋；海軍則派出1803左營軍艦

海巡署旗津艦、蘇澳艦及多艘搜救艇迅速趕往現場。海委會掌握到事發地點周邊最近的一艘貨輪距離僅約6.3浬，已成功聯繫上並請其就近加入搜救行列。

飛官才度完蜜月

空軍指出，辛柏毅飛行總時數611小時、機種總時數371小時；該架F-16V戰機累積飛行3894小時、發動機總時間5447小時。另據《中時新聞網》報導，辛柏毅近日才與同為軍人的妻子在芬蘭度蜜月，未料返台僅2天就發生失事。

