國中考卷時事哏! 王世堅.南京紅姐成考題 學生邊寫邊笑

高雄福誠國中二年級段考的國文考卷，出現滿滿的時事梗和人物，包括台灣網紅家寧、政治人物王世堅，之前在中國引發爭議的南京紅姐，以及最近年輕人很愛用的流行語擱拱，都成為試題中的人物，學生邊寫考卷邊笑，老師則說，這樣比較能夠引起學生的共鳴。

高雄福誠國中二年級國文段考老卷，充斥滿滿的時事人物和動漫圖片，引起網路熱議。（圖／民視製圖）

這樣的國文考卷你看過嗎？上頭滿滿的時事人物和動漫圖片，有日本動漫柯南，網紅酷的夢製作的網路綜藝節目中文怪物，政治人物王世堅，另一頁居然還出現南京紅姐，和前一陣子鬧家變的家寧和ANDY，這還沒完，下一頁，出現鬼滅之刃的海報，最後再來個流行語擱拱，大量的時事梗變成試題中的人物和題目，學生邊寫考卷還得憋笑，「寫得時候蠻多人都笑出來，但是大家也不敢笑得太大聲。」另一位同學也說，「他考試每次都出這樣，大家寫考卷寫很開心。」出題的古老師說，「透過家寧這個學生們都還蠻熱衷的話題人物，結合字音的部分，他們也許在寫的時候會有一些會心一笑，但內容都沒有惡意或批評。」

之前在中國引發爭議的南京紅姐，以及台灣網紅家寧都成為試題中的人物。（圖／民視新聞）

這份考卷是高雄福誠國中二年級的段考老卷，出題的古老師不願露臉，只肯出聲，說自己平常就愛看動漫，所以才會把裏頭的人物放進考題。網友笑稱，這國文老師沒有跟社會脫節，但也太活網了；段考卷變成各科老師發揮的舞台；還有人說會因此愛上讀書。學生也打小報告，老師平常上課就是這個樣子，「有時候播放那個PPT，裡面也是有就是蠻多梗圖。」另一位女學生說，「老師在上課的時候，就經常配上一些時事，或是現在比較經典的比較紅的一些網紅，把它放在教學的教材上面，所以印象都會很深刻。」不過，也有人認為「南京紅姐」涉及的是複雜的性別詐欺案，不適合讓未成年的國中生討論，老師也有解釋，「單純就只是把一個比較制式化的背誦的題目再把它包裝一下，只是透過紅姐然後坐時光機，遇到五柳先生陶淵明，然後去帶出我們這一題要寫五柳先生傳的內涵。」老師說，之前他也不知道擱拱這句流行語，而是聽學生說了之後去查才知道。這樣的創意，校方也沒意見，重點是能讓學生更記住考題和正確答案，最重要。

