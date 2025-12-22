國中考題冒出「綠茶婊、女人救世劍」字眼 涉案教師構成性騷遭解聘

金城國中翁姓教師不當命題，被認定構成性騷擾解聘。（示意圖，Pexels）

金門縣金城國中9年級健康與體育段考試卷，出現「綠茶婊」、「女人救世劍」、「下面羊死了」等帶有性暗示的不當字眼，試題引導同樣充滿性別歧視，引起學生不適及家長不滿。校方今（22日）證實，經性別平等教育調查小組認定，出題的翁姓教師已構成對學生的性騷擾行為，教評會已做出解聘翁師，並處以4年不得聘任為教師的懲處。

翁姓教師在113學年度第2學期第2次定期評量負責命題，試題多次使用不雅、帶有性暗示及性別歧視意涵的網路流行語，例如綠茶婊、渣男、打炮哥等字眼，校方陸續接獲家長投訴及校內老師反映，發聲明坦承命題有疏失，依規定進行校安通報。

由於涉及師生間疑似校園性別事件，校方依法召開性別平等教育委員會，並成立由外聘專業人員組成的調查小組展開調查。校方今天宣布，調查結果認定翁姓教師身為教育人員，命題內容與呈現方式顯然不當，已嚴重損及教師專業形象，並違反性別平等教育法相關規定，對學生構成性騷擾。

調查小組依教師法第15條第1項建議，對翁師予以解聘，並限制其4年內不得從事教職，同時建議其須接受相關性別平等教育課程。翁姓教師被起底2020年獲金門縣政府績優老師 ，過去還上過統戰節目，事發後未再出現在校園，可能會按照流程提出申訴。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





