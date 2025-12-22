國中考題驚見「69」 立院召開性平公聽會

▲范雲今日主持「從不當考題到調查爭議－檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會。（圖／范雲國會辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 近期發生台大舍監案調查及保密問題，此外還包括金城國中考題用詞不當、銘傳大學課堂問卷問學生性隱私等狀況，顯示過去《性別平等教育法》雖強化性別事件處理機制，但執行上仍有檢討改進之處，對此立法院教育及文化委員會今（22）日召開「從不當考題到調查爭議－檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，由立委范雲代理召委主持，邀集性平專家學者、教師代表、各級學校性平委員、學生團體、家長團體與心理師公會等參與，強調《性平法》應與時俱進。

廣告 廣告

范雲說明，《性平法》應該要能回應時事、與時俱進，來保障師生權益，本次討論題綱包括調查委員性平意識薄弱、調查過程保密問題，以及教學內容或考題的性別歧視或偏差僅能依性騷擾或「性霸凌機制調查形成實務上困難等三面向。

公聽會現場發言者多提及不限於調查小組成員，包括性平委員及各學層教師，都應該強化性別教育；而性別事件保密義務需要修正，應針對不同角色有不同程度的保密規範，避免限制當事人的言論自由。

至於針對教學內容或考題的性別歧視，則意見較不一致。有代表認為目前性騷擾性霸凌處理機制已可運作；一滴優教育協會專員邱浚祐倡議則以實例說明，過去曾有某高中發生教學過程性別歧視，雖然有送性平會做調查，但最終無法處罰，因此必須將教學性別歧視納入性別事件處理；性別平等學生倡議連線召集人戴靜茹同樣支持此看法，針對通案性的教學應該有機制，且必須要納入權勢關係做為衡量基準。

教育部代表次長朱俊彰則表示，保密應該要依不同角色有不同規範，並提供指引，後續教育部會來研議。另外說明，調查人員專業性目前中央已有強化作為，後續會再和地方政府研商改善作為，強調雖然目前性別事件通報量每年兩萬多件，但是這是保障學生權益必要的行政成本，會持續執行。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

啟動彈劾！黃國昌邀賴清德立院詢答：預計明年520投票

藍委告發大法官瀆職 黃國昌：北檢絕對不會查然後偷偷簽結

中選會人事案納藍白推薦名單 行政院提名游盈隆任主委