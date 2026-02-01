國中輟學生萎靡遊蕩濕冷街頭 少年警察隊尋獲後鼓勵重返校園

圖說：臺北市少年警察隊小隊長王俊凱。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局少年警察隊小隊長王俊凱於115年1月22日率員執行偵處勤務時，中午時段行經松山區復興北路361巷7號前，發現一名少年神情委靡、獨自一人踱步徘徊，狀似迷路，由於該時段仍為學校上課期間，王員等遂上前關懷詢問，以系統查詢得知該名少年為臺北市某國中所通報之中輟生；王員當下循循善誘、關心詢問許久，少年終放下心防表示因為對課業無興趣、學習狀況落後所以不喜上學，在外遊蕩。王員當下以身為人父的經驗持續鼓勵該名少年，少年心情始趨於開朗並露出微笑；王員等立即通知家長，並載送少年返校交由校方接手關懷，再依規定通報撤銷協尋。家長及校方師長對於王員等即時發現少年行蹤，避免在濕冷天氣流落街頭、確保安全無虞，均深表感謝。

臺北市少年警察隊長張翊軒表示，國、高中生階段因對自我價值的認同未臻成熟，亦正積極探索自身定位，家人的陪伴與適切引導至為重要；另以過往查處青少年相關案件之經驗顯示，凡有就學狀況不穩定、逃學或離家出走等紀錄之少年，往往更易暴露於高風險情境中，進而提高其遭受侵害之可能，甚者，因過早脫離家庭或校園體系，增加接觸負面人、事、物之機會，致遭幫派分子吸收利用，最終易為犯罪加害者。中輟生防治工作有賴跨局處的緊密聯繫與合作，張隊長呼籲，倘家長發現家中青少年出現偏差行為，應即時主動尋求社會福利相關機構，如臺北市少年輔導委員會、少年警察隊、社會局、教育局等單位協助輔導，以降低衍生偏差行為與犯罪風險，確保少年健全成長。