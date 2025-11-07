國中開始長胸部！30歲男挺「B罩杯」去當兵…崩潰喊：心理陰影超大

記者吳泊萱／台中報導

台中南屯區一名30歲張先生，從國中青春期開始，胸部就不斷長大，且越長越像女性胸部，一度大到有B罩杯。他本來以為是太胖造成，努力減肥到51公斤，但胸部仍然沒變小，讓他不敢抬頭挺胸，在當兵時更是崩潰，相當沒自信。歷經多年痛苦後，他終於下定決心到醫院檢查，被診斷為「男性女乳症」，最後透過微創腋下抽脂手術移除多餘的脂肪，終於恢復男性胸型，化解多年來的陰影。

張先生從國中青春期開始，發現胸部異常隆起，一度有B罩杯。（圖／烏日林新醫院提供）

烏日林新醫院整形外科主任魏經岳表示，「男性女乳症」主要是因男性賀爾蒙失衡，或是乳腺組織、脂肪過度增生，導致乳房出現過度發育的現象，通常好發於青春期，雙乳會出現隆起腫大現象，雖然不會造成明顯疼痛或對健康危害，但可能導致自卑，甚至影響人際社交。

魏經岳說明，「男性女乳症」分為兩種類型，一種是「真性女乳症」主要與乳腺組織增生有關，主要成因是賀爾蒙失調，觸診可以摸到乳暈下有硬塊或結節；一種是「假性女乳症」主要是脂肪過度增生引起，多與肥胖相關，觸感較為柔軟。

張先生透過微創腋下抽脂手術，順利移除多餘脂肪，恢復男性胸型。（圖／烏日林新醫院提供）

魏經岳指出，一般治療男性女乳症會從乳暈旁的切口割除乳腺，但會留下疤痕影響美觀；若在意手術疤痕，可採取微創腋下抽脂手術，在局部或全身麻醉下進行，從兩側腋下切口約0.5公分的傷口，取出多餘脂肪，手術時間約1個多小時，恢復期僅1至2週，既美觀又能減輕不適感。

魏經岳提醒，男性女乳症並不罕見，但許多患者都因害羞不敢就醫，但造成男性女乳症的原因，可能與慢性腎衰竭、肝硬化、甲狀腺亢進等因素有關，呼籲患者千萬別輕忽，到醫院檢查才能釐清病因，並改善胸型外觀。

