國中開始長胸！30歲男竟有B罩杯 苦喊：當兵時超崩潰

台中30歲張先生從國中青春期開始，胸部就不斷長大且越來越像女性胸部，一度大到有B罩杯的尺寸。經過多年的困擾與自卑後，他終於尋求醫療協助，被診斷為「男性女乳症」，透過微創手術成功恢復男性胸型，解決了長年的心理陰影。

「男性女乳症」主要是因男性賀爾蒙失衡，或是乳腺組織、脂肪過度增生所導致。這種情況通常好發於青春期。 （示意圖／Pixabay）

張先生表示，他的胸部從國中青春期開始就異常隆起，一度達到B罩杯大小。起初他以為是體重過重所致，努力減肥至51公斤，但胸部仍然沒有變小。這個問題讓他不敢抬頭挺胸，特別是在當兵期間更是感到崩潰，嚴重影響了他的自信心。

烏日林新醫院整形外科主任魏經岳解釋，「男性女乳症」主要是因男性賀爾蒙失衡，或是乳腺組織、脂肪過度增生所導致。這種情況通常好發於青春期，雖然不會造成明顯疼痛或對健康造成危害，但可能導致患者自卑，甚至影響人際社交關係。

魏經岳進一步說明，「男性女乳症」可分為兩種類型：「真性女乳症」主要與乳腺組織增生有關，成因是賀爾蒙失調，觸診時可以摸到乳暈下有硬塊或結節；而「假性女乳症」則主要是脂肪過度增生引起，多與肥胖相關，觸感較為柔軟。

傳統治療男性女乳症的方法是從乳暈旁的切口割除乳腺，但這會留下疤痕影響美觀。若患者在意手術疤痕，可選擇微創腋下抽脂手術。 （示意圖／Pixabay）

針對張先生的情況，醫師採用了微創腋下抽脂手術治療方式。魏經岳指出，傳統治療男性女乳症的方法是從乳暈旁的切口割除乳腺，但這會留下疤痕影響美觀。若患者在意手術疤痕，可選擇微創腋下抽脂手術，在局部或全身麻醉下進行，從兩側腋下約0.5公分的切口取出多餘脂肪。

這種手術時間約需1個多小時，恢復期僅1至2週，既能達到美觀效果，又能減輕患者的不適感。張先生透過這種微創手術，順利移除了多餘脂肪，恢復了正常的男性胸型。

魏經岳提醒，男性女乳症並不罕見，但許多患者因害羞而不敢就醫。他強調，造成男性女乳症的原因可能與慢性腎衰竭、肝硬化、甲狀腺亢進等因素有關，呼籲患者不要輕忽這個問題，應及時到醫院檢查，才能釐清病因並改善胸型外觀。

