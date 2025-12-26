國中餐飲新秀齊聚臺北開平 主廚盃創意競技

開平餐飲學校舉辦主廚盃競賽，發掘國中餐飲潛力新秀

第27屆開平餐飲主廚盃以「臺灣之美」為蛋糕裝飾賽題目，鏟子超人也成為選手創作靈感

學生張嘉羚用花蓮26號米做出具有日式風情的「壽司蛋糕」，獲得冠軍

李湘潁與林海薇透過參賽體認到分工合作的重要性

透過競賽，讓國中生能與各校選手交流學習，並獲得業界主廚的專業指導

擔任評審的專業主廚陳汶鑫(右)表示，學生整體表現相當不錯

為發掘國中餐飲潛力新秀，開平餐飲學校每年舉辦的「開平餐飲主廚盃」今年邁入第27屆。賽事延續「食當季、食在地」的核心理念，規劃「臺灣好米」創意料理與「臺灣之美」蛋糕裝飾兩大競賽類別，吸引逾百位國中選手參賽。選手們以臺灣的風景、風味與情感為創作起點，將學習歷程化為一道道別具巧思的作品，讓現場家長與師生看見新世代學子豐沛且多元的創意視野。

開平餐飲學校表示，這次賽事特別獲得花蓮縣富里鄉農會贊助臺灣首支燉飯專用米「花蓮26號」，作為創意料理指定食材。榮獲創意料理組冠軍作品之一的「壽司蛋糕」顛覆既定印象，為凸顯臺灣好米的典雅風味，捨棄傳統醋飯，改以精準比例搭配多元食材，成功獲得評審一致肯定。獲獎的汐止國中學生張嘉羚表示，設計初衷是希望讓臺灣米結合日式料理風格，呈現如蛋糕般的層次感。作品第一層以煎製方式堆疊，最上層則運用豆類、玉米與小黃瓜絲點綴，展現清爽口感。首次參賽的她也坦言，正式比賽與平時練習差異甚大，過程中遇到不少突發狀況，但也因此累積了寶貴的臨場經驗。

「臺灣之美」蛋糕裝飾競賽同樣競爭激烈，選手們運用翻糖、巧克力、奶油霜等不同質感元素，細膩描繪臺灣獨有的自然與人文景緻。桃源國中學生李湘潁與林海薇因喜愛烘焙而組隊參賽，作品重現澎湖雙心石滬的湛藍海色。林海薇分享，翻糖塑形時手部容易顫抖，必須精準控制力道，避免造型歪斜；李湘潁則表示，這次參賽最大的收穫是體會到分工合作的重要性，兩人在有限時間內透過明確分工，才能在最後一刻順利完成作品。她們也建議未來參賽的學弟妹，除了發揮創意與注意配色，更要保持冷靜，按部就班完成作品。

擔任評審的專業主廚陳汶鑫表示，整體而言學生表現相當不錯，但部分團隊在作業流程上仍較不熟悉，平時需加強練習。她也觀察到，不少學生在比賽中遇到器具、食材或作品呈現與練習時不同的臨時狀況，容易因此緊張。她建議，遇到問題應即刻排除並適時調整，專注完成作品，不要讓外在因素影響整體表現。

開平餐飲學校強調，「主廚盃」不僅是料理創作的舞臺起點，更是一堂連結土地、產業與未來的職涯啟蒙課程。期盼透過名廚引領與實作歷練，讓學生在探索自我興趣的同時，理解餐飲專業所承載的文化深度與社會責任，並為臺灣餐飲產業培育更多優秀且充滿熱情的未來人才。