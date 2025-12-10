國中驚見喪屍煙彈！女學生吸完狂抖走S線 黃瓊慧轟：校方輕忽害少年隊慢一天採證
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
桃園一所國中驚傳「喪屍煙彈」流入校園。一名八年級女學生疑似在校內先後兩度施用含有二級毒品依托咪酯的電子煙，不僅跨班級吸食，身體還出現劇烈顫抖、意識模糊、走路呈S型、甚至倒臥桌上等異常反應，嚇得同學當場哭出聲。民進黨市議員黃瓊慧指出：「教室整片煙霧瀰漫，同學聞到刺鼻味道都不舒服，有人去攙扶她，身上還沾滿味道。」
據悉，女學生第一節課就被老師發現吸電子煙，處置後竟趁第二節下課跑到九年級班級再次吸食。多名學生目擊她突然全身狂抖、臉色發白、走路搖晃到完全站不穩，最後昏倒趴在桌上不動。
黃瓊慧指出，學生已明顯出現脫序狀態，卻未被要求留校讓警方即時採證。校方反而在上午10點半請家長將人帶回，也未向警方說明可能涉及喪屍煙彈，而僅以「電子煙」通報校安。直到隔天少年隊進校採證，快篩結果才顯示煙油含依托咪酯，確定為喪屍煙彈。
警方表示，因未成年採證必須在家長陪同下進行，才會隔天到校完成程序，目前證物已送驗並追查毒品來源。桃園市教育局則回應，校方已依規定通報並啟動輔導措施，針對目擊學生提供心理支持，若最終鑑定確定含毒，將啟動春暉個案輔導機制。
據了解，該名女學生家長已替她請了一週假，校方目前尚未說明其後續狀況。事件曝光後，許多家長擔心喪屍煙彈恐已在校園內擴散，要求校方強化防堵與宣導措施。
黃瓊慧強調，毒品竟然能在白天課堂中公然施用，令人難以接受，學校應檢討通報流程是否失當，更應追查毒品從何而來。
◎《FTNN新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。
◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
