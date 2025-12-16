國中高價賣出水墨畫！許嘉容新身分曝光當公益畫家

許嘉容受邀辦畫展，跨界當公益畫家。（許嘉容提供）

曾主持《寶島風情》、《超級旅行家》女星許嘉容，當藝人不忘藝術創作，近期畫作受到畫廊邀展，變身為畫家。她從小展現藝術天分，國中期間，以6000元高價售出一幅〈飛天菩薩〉水墨畫，那是 30 年前上班族近半個月的月薪，對仍是國二學生的她來說，不只是收入，更是一記「可以走這條路」的肯定。

高中就讀復興美工，從青春歲月起，就長時間浸潤在水墨、水彩、油畫與雕塑的世界裡，特別擅長國畫與水彩創作。畢業後，她投入廣告設計公司，專攻平面與展場設計。不過廣告業沒日沒夜的趕稿節奏，也讓家人心疼她長期燃燒健康，勸她回到更自由的創作步調，她才忍痛告別這個能盡情揮灑創意的舞台。

近年她積極投入馬賽克創作與展間設計，以細膩的拼貼語言和強烈色彩節奏，形成獨特視覺標記，作品在最近受到了建商青睞，邀請她規劃美術設計展間。未來她將一手持麥克風主持活動與節目，一手持畫筆畫出人生百態及美麗畫作。

