國二女吸「喪屍煙彈」詭異行徑嚇哭同學 醫：易成癮自傷

青少年接觸毒品年齡逐漸下降，桃園一所國中驚傳有女學生在校內公然吸食「喪屍煙彈」，導致全身顫抖、走路呈S型，最後意識模糊倒在課桌上，嚇壞在場同學。警政署統計顯示，全國毒品嫌疑犯中，12至23歲族群人數正逐年增加，校園毒品問題令人憂心。

一名八年級女學生先在校內公然使用電子煙被老師發現處置後，竟又跑到九年級班級吸食「喪屍煙彈」。

桃園市議員黃瓊慧於社群平台「Threads」揭露這起校園毒品事件。她指出，一名八年級女學生先在校內公然使用電子煙被老師發現處置後，竟又跑到九年級班級吸食「喪屍煙彈」。該女生吸食後立即出現異常反應，包括全身顫抖、昏倒、走路姿態怪異，最終意識模糊倒在課桌上，整個過程被班上同學目睹，不少人因此嚇哭。

根據在場學生描述，當時整間教室煙霧瀰漫，充斥著毒品的氣味，許多同學聞後感到不適。黃瓊慧表示，這名吸毒女學生隨後被攙扶離開教室，在學務處哭鬧，但校方僅通知家長於當天上午十點半將她帶回，沒有請少年隊介入調查或進行其他處理措施。

更令黃瓊慧不滿的是，校方在上午十一時完成校安通報時，竟輕忽九年級同學的陳述，僅提及「電子煙」，直到隔日早上少警隊前往採證，才確認該女生吸食的確實是「喪屍煙彈」。黃瓊慧對此憤怒質疑：「毒品來源到底哪裡來的？怎麼會如此公開的在學校吸食？」

「喪屍毒品」成分依托咪酯人體麻醉劑，毒販會將依托咪酯加入電子煙的煙彈中，還結合水果、茶香等風味，因此迅速成為新興毒品。

北市聯醫松德院區成癮防治科陳奇醫師指出，含有依托咪酯成分的電子煙會影響中樞神經，導致使用者行動僵硬甚至身體彎曲，呈現如同「僵屍」般的姿勢，因而被稱為「喪屍煙彈」。陳奇指出，臨床觀察顯示，使用者常抱怨「腦袋變得不靈光」，且依托咪酯會抑制腎上腺功能，可能導致內分泌失調、電解質失衡，甚至在手指和臉部出現黑色素沉澱，即便想戒除，成癮性強，一停用就會出現不適，「坐也不是、站也不是」的戒斷症狀，需要專業醫療協助。

年輕族群成為首波受害者尤其令人憂心，陳奇表示，去年喪屍煙彈剛進入台灣時，第一波接觸的是平常使用電子煙的族群，包括學生和軍人，許多年輕人不知電子煙中含有依托咪酯，使用後情緒大變，甚至有人在家與家人發生肢體衝突，或威脅自傷，最終被送至醫院評估。

