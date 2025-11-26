國二女脊椎剛開刀...北捷被逼讓座 母嘆：以後要穿泳衣出門？

一名脊椎剛開完刀的國二女，搭乘北捷「一般座位」被要求讓座，引起熱議。資料照。取自北捷官網



北捷博愛座改名優先席後，讓座爭議仍是不斷。一名媽媽訴苦，13歲的國二女兒脊椎剛開完刀，坐捷運「一般座位」也被逼讓座，只能忍痛照做。讓她心疼直呼，不是外表看起來沒問題就沒有受傷，難道以後要穿泳衣出門？

這名媽媽24日請臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」小編代發文，透露13歲讀國二的女兒，幾個月前脊椎動刀，背上有一條30幾公分的刀痕，準備下週要在衣服裡頭穿起背架衣。

媽媽說，當天放學，女兒背著約有8、9公斤的書包搭乘捷運，被一名太太要求讓座給一名帶著孩子的高大男士。「孩子說，她不敢不讓坐，大家都在看」，又說她看外表年齡最小，怕被對方罵、怕被公審。

廣告 廣告

媽媽強調，捷運上任何一種座位，應該都是給需要的人來坐的，「您看到她外表沒有任何問題，不代表她衣服內沒有受傷」。大嘆「以後要穿泳衣出門嗎？」，而且女兒坐的是一般座位，也不是優先座位，「請不要以自己的判斷為判斷」。

媽媽說，她知道對方很有愛心，他們也懂、也有教孩子，但是他們現在正需要這份愛心的人，直言那名要求讓座的太太，「您今天的愛心，其實是在傷害另外一位需要的人」。

臉書小編還補充，這名媽媽有提供孩子背部的照片，確實有一道很長的傷口，看了令人好心疼，希望那位太太和那名帶著孩子的男子能看到這篇文章，了解實際情況。

貼文引起網友熱議，「那個太太很敢犧牲別人成全自己的清高」、「真的很難防止這種自以為的友愛人士，只能多鼓勵小孩勇敢說出來」、「妹妹...大家都心疼妳！以後妳可以選擇勇敢大聲表達」、「別鬧了，所有人都沒義務讓座，更沒有權利要求別人讓」。

更多太報報導

又是行動電源！旅客搭台鐵起火 區間車煙霧瀰漫延誤22分鐘

蘇丹紅摻化粧品風暴再擴大！石崇良：全案移送檢調、「惡意添加」必從重處分

今晨最低溫11.7度 明日東北季風挾水氣報到 北部濕冷到週五