國二女「脊椎剛開刀」坐一般座位仍被逼讓座 媽氣炸：要穿泳衣出門嗎？

有位國二女學生放學時間坐在捷運一般座位上，被一名婦人要求讓座。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／黃耀徵攝）

「有時候真的不能只看表面！」新北蘆洲一位媽媽透露，13歲女兒剛動完脊椎手術，背上有30公分刀痕，日前她放學搭捷運回家，選擇坐在一般座位上，卻被一位女乘客要求讓位給帶小孩的爸爸，讓媽媽氣憤道「看到她外表沒有任何問題，不代表她衣服內沒有受傷」、「以後要穿泳衣出門嗎？」

這位媽媽在臉書粉專「我是蘆洲人」匿名投稿表示，當天傍晚6時許，讀國中二年級的女兒放學搭捷運回家，坐在車廂內的一般座位上，沒想到卻被一名婦人要求讓位給一位身形高大、帶著孩子的爸爸。

媽媽提到，女兒其實脊椎才剛開完刀幾個月而已，背上有一條30幾公分的刀痕，預計下週就要穿上一件背架衣，且女兒當時身上還背著8、9公斤的書包，「孩子說她不敢不讓坐，大家都在看她。」

媽媽無奈道，平時她也會教孩子要讓座給比自己更需要的人，「但是⋯目前，我們也需要啊！是以後要穿泳衣出門嗎？她坐的還是一般座位，不是優先座位，請不要以自己的判斷為判斷！」

媽媽也感嘆，「捷運上任何一種座位，應該都是給需要的人來坐的，您看到她外表沒有任何問題，不代表她衣服內沒有受傷。」

對此，粉專小編說，家長有提供孩子背部開刀照片，很長的一道傷口，所言不假，「想到她一個13歲的學生坐在一般座位，卻必須站起來讓座，即使是男孩可能也不容易忍受這痛」、「你們大人可以不要這樣愛心勒索嗎？任何一個人都有權利坐在座位上」、「我們大人都有可能正在忍著別人不知道的痛，你的孩子也是」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「確實是有人存在著『外表看不出來的痛』，很多自認自己很正義的舉動，卻已經傷害到別人」、「高大的爸爸跟那位自以為正義的太太都很搞笑」、「很多年輕人甚至像這位妹妹都是有隱性需求的，真的不要情勒」、「讓座是美德但不是義務，開口要別人讓座就是情勒」、「她讓座是因為她貼心，她不讓座也沒有錯」、「慷別人的慨成自己的美令人噁心」。

也有人指出，「要教小孩勇敢無視那些人，我也是背部開了近20公分，那種痛不是別人可以感受到的」、「真的很難防止這種自以為的友愛人士，只能多鼓勵小孩勇敢說出來」、「我們只能主動爭取自己的權益，建議有需求的時候，先去服務台索取需要座位的標誌貼紙，貼在書包上，請孩子光明正大的坐著，把貼紙秀出來」。

