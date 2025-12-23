國二就自學微積分！Surge AI台裔老闆0外資創業 5年內躍升「最年輕富豪」

Surge AI台裔老闆Edwin Chen5年內躍升最年輕富豪。圖／翻攝自富比世官網

《富比世》雜誌今年9月公布2025年美國400大富豪榜，其中最年輕上榜者為38歲的台裔美國人Edwin Chen。他憑藉對數學與語言的熱愛，在矽谷白手起家創立人工智慧公司Surge AI，短短5年間年營收突破10億美元，如今身價已高達180億美元（約新台幣5600億元）。

根據《富比世》報導，Edwin Chen目前以約180億美元身價，在美國400大富豪中排名第55名。2020年，他在未引進任何外部資金的情況下創立Surge AI，並在5年內將公司打造成市值高達240億美元的企業。

Edwin Chen並非出身豪門世家，父母為來自台灣的移民，在佛羅里達州人口僅約3000人的小鎮Crystal River經營中餐廳，他青少年時期也曾在店內幫忙。

自小對「數學」與「語言」展現濃厚興趣的他，國中二年級便開始自學微積分，隨後憑藉全額獎學金進入康乃狄克州知名寄宿學校Choate Rosemary Hall，之後順利進入麻省理工學院。

在麻省理工學院期間，Edwin Chen同時攻讀數學、電腦科學與語言學，多重學科讓他的學習負擔極為沉重，為兼顧課業，他甚至採取每6小時僅睡30分鐘的「多段睡眠」方式。畢業後，他陸續進入Dropbox、Google、Facebook與Twitter等公司累積實務經驗。

報導指出，Edwin Chen在灣區科技公司任職期間，主要負責內容審核與資料分類相關工作，卻屢次遭遇難以取得高品質、具有人類標註的資料問題，甚至出現將咖啡廳誤標為醫院等離譜情況，讓他萌生親自解決資料品質問題的想法。最終，他在2020年、32歲那年離開Twitter，並在毫無外部投資的情況下創立Surge AI。

Edwin Chen曾坦言，自己並不認同矽谷主流文化，認為多數仰賴創投資金的新創公司，更像是追求快速致富的投機計畫，也對「募到大筆資金就必須花掉」的思維感到反感，認為這往往導致過度擴張與不必要的徵才。

轉捩點出現在2023年5月，一名Google研究員主動致電與他討論Gemini模型，不久後Google便與Surge AI簽下合作合約，合約金額隨後成長至每年1億美元。該名研究員事後也表示，選擇Surge AI的關鍵正是其資料品質。

到了2024年，Surge AI營收已突破10億美元，公司估值更達250億美元，Edwin Chen不僅躍升百大富豪，也獲《時代雜誌》（TIME）評選為2025年AI領域百大影響力人物。

有專家分析，Surge AI之所以能快速成功，甚至幾乎「從第一天就開始獲利」，關鍵在於其提供被稱為「黃金數據」的高品質標註資料，能有效解決複雜問題並即時修正錯誤；此外，公司零外部負債的經營模式，也讓Edwin Chen得以將獲利持續投入研發，形成正向循環。



