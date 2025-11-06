國二生想拿普發1萬 媽媽拿「50塊」打發 遭網嗆「沒繳稅領什麼」引兩派論戰

台北市 / 林彥廷 綜合報導

普發1萬直接入帳網路分流登記昨（5）日開跑，而普發1萬的話題也再次於網路中引發熱議，有一名國二生發文指出，原本想買平板來電繪，但媽媽以「普發是從他們的稅收拿來發的」而拒絕，並拿了50塊給他。貼文曝光後隨即引發網友正反熱議。

一名自稱是國二生的網友於Threads上發文指出，本來想拿去買平板來電繪，但是媽媽說，「普發一萬是從他們的稅收裡拿來發的，沒繳稅的小孩領什麼」，隨後他去詢問爸爸，但爸爸僅回說看媽媽。而網友也補充說，已經嘗試用法律溝通，但媽媽回說「好啦給你五十。」

串文曝光後引發熱烈討論，有人指出，「你有賺錢嗎？沒有的話為什麼認為錢應該是你的？」、「養你到13歲，得花了多少錢在你身上，你跟你爸媽講法律？！如果你是我小孩，我義務撫養你的時間一到，馬上叫你滾出去 」、「你本來就沒繳稅…不懂是給你們領什麼意思的」。

也有人跳出來說，「不要理他們，一堆沒繳稅的大人還不是照領，這就國家發給你的錢，那一萬塊就該完整的屬於你」、「這一萬元不是普發嗎？他父母有一份，他也有一份，這一份是政府根據他的人頭算給他的，換句話說，是政府發給他的，那就是屬於他的呀」、「你們是小孩的時候不會這樣想嗎？To小朋友：你的父母可能沒有很富有，才會需要你的一萬元，這部分可能很難體會沒關係，關鍵是你想要平板畫畫的原因是什麼？」

其中也有人提到，「孩子，你才 13 歲，這是現實。你父母講納稅不如講你這個年齡屬於『限制行為能力人』，大額消費原本就需要法定代理人同意。所以跟這一萬元的取得與否無關，重點是你家長不答應你買平板」、「不管跟家人最後討論決定是什麼，都不要為了眼前的一萬塊一時的情緒跟家人鬧彆扭吵架，因為人生不是是僅止於一萬」。

