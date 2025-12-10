國二生課堂上吸電子煙 情緒異常同學嚇哭 竟驗出「喪屍煙彈」

桃園市某國中日前驚傳女學生在教室內公然吸食毒品事件，引起各方高度關注。該事件發生於8日早上第1、2節課時間，女學生吸食毒品後出現全身顫抖、走路S型等異常狀態，嚇哭不少目睹的同學。學校處理方式僅請家長帶回，但該生竟又跑到國三班級繼續使用另一支電子煙，讓家長們憂心忡忡。少年警察大隊隊長戴賢表示，依托咪酯相關案件近兩年快速增加，長期使用恐對腦部造成損害，當局正全力防堵毒品入侵校園。

桃園區某國中於8日早上發生一起令人震驚的事件，一名女學生竟在教室內公然吸食毒品。事發時間為早上第1、2節課，許多同學親眼目睹該名學生吸食毒品後的異常反應而嚇得哭了出來。有家長反映，女兒親眼目睹同學吸毒過程，至今仍感到非常害怕。

據了解，當時老師發現異狀後，立即將該名女學生帶到學務處，並將電子煙沒收保管。然而出人意料的是，這名女學生隨後竟又跑到國三班級，拿出另一支電子煙繼續使用。這名女學生吸食毒品後出現全身顫抖、走路呈S型等怪異狀態，令人擔憂。

面對校園內學生吸毒事件，學校僅請家長將學生帶回，這樣的處置方式讓其他家長感到憂心。針對此事，學校老師在群組回應表示，輔導室將對受到心理影響的學生進行輔導，學校也會加強巡邏並留意學生狀況。

少年警察大隊隊長戴賢指出，自112年7月1日起，將施用三四級毒品的少年定位為「曝險少年」，採取司法轉向措施。在此日期前，相關案件會移送少年法院；而在此日期後，私用毒品的少年則會先到少年輔導委員會接受先行輔導。

戴賢強調，近兩年依托咪酯的案件快速增加，此類毒品不僅會造成易怒、過度情緒化、體重突然減輕、反應變慢，以及智力明顯異常等狀況，長期使用恐怕還會對腦部造成損害。

據教育局統計，從113年到114年上半年，共接獲18件學生涉毒情資，其中移送6件。警察單位會定期與教育局、學校召開相關會議，落實校園訪視聯繫並交流情資，全力防堵毒品入侵校園。

