國二生遭班導掐肩害瘀青！ 家長怒控被針對

高雄有家長指控，他就讀國二的兒子被班導針對，只因為朝會跟同學講話，肩膀就被老師捏到瘀青，甚至因為當幹部常被挑毛病，不想當了，老師直接寫聯絡簿說按校規需要記小過才可以，不過實際詢問校長，卻說校內沒有這項規定，讓家長覺得孩子被針對，而針對老師是否有不當體罰，教育局也表示將全程督導調查。

高雄有家長指控，國二的兒子被班導針對，只因為朝會跟同學講話，肩膀就被老師捏到瘀青（圖／TVBS）

這起事件源於上週二的朝會時間，一名國二學生因轉頭與同學交談，遭班導師大力捏肩警告，導致肩膀出現一大塊瘀青。當事家長表示，雖然當時有多名學生在交談，但老師只針對她的兒子進行體罰，其他講話的同學則未受到相同對待。

家長懷疑老師因此針對她的孩子，就連當個幹部也被挑毛病，要求換人當，老師卻直接在聯絡簿寫，依校規需要記小過才能換（圖／TVBS）

家長懷疑老師的行為與先前的一次衝突有關。在上個月底，該老師曾未經通知就留該學生在校打掃，導致學生無法按時到補習班。當天下午四點放學後，直到六點半家長接到補習班詢問電話才發現孩子未到，隨後緊急尋找，十分鐘後才與孩子取得聯繫。家長因此事曾向老師提出質問，認為老師可能因此心生不滿。

除了體罰事件，家長還指出老師對其子擔任班級幹部時挑剔過多，當學生表示不想繼續擔任幹部時，老師竟在聯絡簿中寫道依校規需記小過才能換人。對此，該國中校長明確表示，學校已進行校安通報並將召開校安會議調查，同時強調校內所有規定中絕對沒有「換職務要記小過」的條款。

儘管如此，其他學生對這位老師的評價似乎相當正面，表示老師「很好」、「很認真」，甚至會請學生喝飲料。據了解，這位被指控不當體罰的班導師在該校任教已逾20年，是一位資深的數學老師，但這次疑似在管教尺度上把握不當。

校長表示，學校已進行校安通報並將召開校安會議調查，同時強調校內所有規定中絕對沒有「換職務要記小過」的條款（圖／TVBS）

對於此事，教育局已明確表示體罰零容忍的立場，將全程督導案件調查，若確認有違規情事，將依法究辦。此案引發社會關注，也再次提醒教育工作者在管教學生時應遵循適當方式，避免造成身心傷害。

