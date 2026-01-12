國五北向雪山隧道內２車相撞 北上車流一度回堵４公里

國五北向二十二點七公里處雪山隧道內，一輛自小貨車未注意車前狀況而緊急煞車，致偏移至外側車道，遭行駛中的自小客車撞擊，一度造成雪隧北上車流大排長龍，回堵四公里。（國道９大隊提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國五北向二十二點七公里處雪山隧道內，十二下午二時二十二分，一輛自小貨車未注意車前狀況而緊急煞車，致偏移至外側車道，遭行駛中的自小客車撞擊，國道９大隊頭城分隊小隊長張文郎說，所幸沒人受傷，雙方駕駛酒測值均為零，雪隧北向外側車道封閉，下午三時十三分，排除現場障礙，開放全線通行。

小隊長張文郎表示，七十九歲王姓男子駕駛小貨車，沿著雪隧內側車道北上，行經事故地點，疑未注意車前狀況緊急煞車，以致車子偏移至外側車道，此時六十歲吳姓男子駕駛的白色自小客車煞車不及撞上，兩車相撞事故，所幸沒人受傷，車禍發生後封閉外側車道，一度造成雪隧北上車流大排長龍。

張文郎說，雪隧北向外側車道封閉，下午三時十三分，拖吊車將二輛肇事車輛上架載離，排除現場障礙，開放全線通行。

９大隊呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。