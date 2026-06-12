國五橋下壯圍美福休憩空間工程 動土

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為營造地方土地並完善低碳旅遊網，宜蘭縣壯圍鄉公所於昨（十二）日上午隆重舉行「國五橋下壯圍美福民眾休憩空間興建工程」開工動土典禮。備受地方期待的壯圍「國五左岸」將正式動工。由地方首長宜蘭縣代理縣長林茂盛、壯圍鄉長沈清山、鄉公所主秘張家豪與各界貴賓縣議員黃建勇、縣議員陳福山、國民黨宜蘭縣長參選人吳憲競選團隊指導委員會主委陳琬惠共同執金鏟動土，祈求工程順利，攜手點亮宜蘭休憩與旅遊新地標。

壯圍鄉長沈清山強調，這項建設是公有土地整合與空間營造的典範，也是地方期盼已久的重大建設。開工動土典禮，象徵著壯圍鄉南側休憩亮點正式邁入興建階段，期待完工後能積極搶攻假日親子與低碳旅遊市場，成為宜蘭一日遊的最佳小歇驛站，為壯圍鄉注入全齡樂活的新動能。

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壯圍鄉公所表示，蘭陽溪北岸自行車道沿途風光秀麗，是單車客造訪宜蘭的必騎路線，但長期缺乏中繼補給據點。此次計畫精準選定蘭陽溪左岸堤內國五高架橋下空間，活化空間，帶動區域發展與活力。未來這裡不僅能為單車族遮陽擋雨、提供做為中點休憩站，更能透過壯圍「國五左岸」公共設施的進駐，將壯圍濱海遊憩帶的觀光人流向南延伸，打造兼具生態、低碳與親子的橋下新樂園。

壯圍「國五左岸」休憩空間即將成為地方公共空間規劃中的重要亮點，整體設計以「安全、串聯、多元」為核心理念，並將遊戲場設置於場域中心位置，確保使用者在活動時能享有最佳的安全保障。