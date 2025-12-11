國五驚見農機逆向行駛！ 小客車+聯結車嚇壞狂閃

國道五號南向羅東出口11日清晨驚見有農機逆向開上國道，造成3車追撞。(圖／翻攝自Threads beight__)

農機開上國道！國道五號南向羅東出口11日清晨6時許發生一起連環車禍事故，一名男子疑似誤將農用機具開上國道，造成後方的一輛自小客車閃躲不及撞上，-而後方聯結車再次因閃躲不及撞上自小客車，所幸整起事故並未造成嚴重傷亡事故。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，87歲的何姓老翁清晨駕駛農用機具逆向行駛上國道五號，先是造成一輛自小客車閃躲不及，雙方發生碰撞，而後方行駛的聯結車再因此與自小客車發生碰撞，所幸3車中均未有人受傷。事故發生後一度造成交通受阻，上午7時許後也排除狀況，恢復順暢。

