國五「爆胎」險撞分隔島！ 網友戰：異物or天冷胎壓低

24日傍晚5時多，有駕駛行經國道五號宜蘭路段，直擊前車爆胎，整輛車還差點撞上分隔島。（圖／翻攝自臉書社團＠宜蘭知識＋）





24日傍晚5時多，有駕駛行經國道五號宜蘭路段，直擊前車爆胎，整輛車還差點撞上分隔島。畫面曝光，不少人討論，有人懷疑是輪胎扎到異物，但也有人說是天氣冷，胎壓過低。對此專家認為，可能是本身胎壓就不足，加上高速行駛才會導致爆胎。另外專家也提醒，天氣變冷，的確要注意輪胎可能出現熱脹冷縮問題。

傍晚5時多，天色漸暗，駕駛與前車保持距離，然而前方白色休旅車右後車輪突然爆胎，整輛車失控左右偏移，差點就撞上分隔島。當時休旅車才開過伸縮縫就發生爆胎。有人懷疑是扎到異物，但也有人說是因為天氣太冷。

汽車達人矮豆哥認為，如果以當天那個狀況，那個溫度，我是覺得不太會爆胎。24日宜蘭當時氣溫23度，根本不算冷，但會有人點出這問題，也不是沒原因。

天氣冷還真的是要注意，尤其對輪胎來說。你聽過熱脹冷縮嗎？對輪胎來說，尤其在冬天的時候，最怕是胎壓過低，就可能導致爆胎。汽車達人矮豆哥說，開始比較有明顯的氣溫改變時，基本上爆胎來維修會多個1成半至2成。

根據統計，在國道事故中，有35%都是因為輪胎發生問題引起。然而汽車爆胎案件，冬天又比夏天更多。簡單來說，當天冷時胎壓過低，不只會造成胎圈、輪圈損傷，輪胎接觸面積大、摩擦力倍增，若高速行駛狀況下胎溫升高，遇到伸縮縫或地面高低差，就可能發生爆胎。然而夏天則怕胎壓過高，造成車身震動，不只傷車，輪胎耐扎性也降低，也可能發生爆胎。

但胎壓怎樣才算正常，其實得看每台車的負重、輪胎尺寸屬性等。多半會建議按照每台車「胎壓表」打氣。而在夏天高速行駛下輪胎發熱，會建議調低胎壓；反觀冬天熱脹冷縮，就會調高胎壓。汽車達人矮豆哥指出，建議保守一點，正負多一個單位就好了，不要讓胎壓有太明顯或劇烈的浮動。

開車上路前，不只要檢查胎紋，也得留意胎壓，尤其天氣變化時，更得謹慎。

