國人出國熱潮不減 台灣旅遊逆差創新高
記者綜合報導
交通部觀光署最新統計顯示，2025年前三季台灣旅遊收支逆差達新台幣980億元，創近五年新高。專家指出，出境旅遊熱潮延燒，國人平均每人次海外花費達5.2萬元，而入境旅客回流速度仍未完全恢復至疫情前水準，造成旅遊逆差持續擴大。
觀光署資料指出，2025年1至9月出境人次超過1,430萬，比去年同期成長32％，顯示民眾報復性出遊熱潮仍在延續。熱門目的地以日本、韓國、泰國與歐洲線為主，其中赴日旅客人次占整體四成，為歷年最高。反觀入境旅客雖已突破750萬人次，但仍僅為2019年同期的七成。觀光業者表示，日韓團客與港澳自由行回溫有限，對整體收入貢獻不足。
根據中央銀行公布的國際收支統計，2025年上半年台灣旅遊收支逆差達650億元，第三季再擴至330億元。央行指出，入境觀光收益雖穩步回升，但國人海外消費力道更強，特別是在住宿、交通與購物支出上顯著成長。台灣旅遊學會分析，國際機票價格回穩、簽證便利化與匯率因素，均刺激民眾出國意願。
旅遊業者認為，台灣在觀光品牌與長途旅客吸引力上仍有待強化。雖然「Meet Taiwan」及「Time for Taiwan」等行銷計畫持續推動，但國際宣傳與航線布局不足，使得高消費族群停留時間短、重遊率不高。業界呼籲政府應加強與航空公司、國際旅遊平台合作，擴大歐美與東南亞市場，同時提升地方觀光品質與語言服務環境。
觀光署則回應，目前正推動「入境觀光2.0行動方案」，鎖定會展旅遊、醫療觀光及高端自由行市場，預計2026年將入境人次回復至1,200萬。署長周永暉表示，未來將結合地方節慶與文化體驗，打造差異化旅遊品牌，藉以縮小逆差。
學者指出，台灣旅遊逆差並非單一年度現象，而是結構性問題。短期內難以改變民眾偏好出國的趨勢，政府應思考如何讓入境旅遊的附加價值提升，例如增加高端住宿供給、引進國際會議與運動賽事等，以提高外來旅客貢獻。唯有強化旅遊競爭力，才能讓台灣觀光產業真正走出疫情陰影，重拾平衡成長。
其他人也在看
觀光逆差1到9月805萬人次 觀光署：不影響國旅
（中央社記者余曉涵台北2025年10月30日電）據觀光署統計，今年1到9月觀光逆差達805萬人次。署長陳玉秀今天表示，因匯率影響，出國相對便宜，短時間還是會維持這種現象，但台灣旅客沒有因此就不進行國內旅遊。立法院交通委員會今天邀請交通部及觀光署署長陳玉秀，就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」進行專題報告，並備質詢。根據觀光署提出的業務報告，依照移民署初估，今年1到9月，來台旅客超過605萬人次，較去年同期成長9%；其中，日本成長12%，較去年提早1個月突破百萬人次，而東南亞方面受惠免簽延長、拓點助攻等，讓菲律賓來台創新高，印度及紐澳市場的成長幅度都超過2位數。陳玉秀備詢時坦言，目前1到9月的觀光逆差為805萬人次。國民黨立法委員洪孟楷指出，去年觀光逆差將近900萬人次，今年1到9月已經805萬人次，最後3個月要創紀錄可能性高。陳玉秀表示，雖然因匯率讓台灣旅客出國相對便宜，短時間內還是會持續這種現象；但根據調查，出國不影響國旅。洪孟楷則認為，出國不影響國旅是創新說法，旅客為何不留宿才是問題。陳玉秀表示，國旅不留宿，主要是台灣旅客覺得住宿比較貴，且不太在平日請假去中央社財經 ・ 21 小時前
《政治》解缺工 旅宿、碼頭擬開放移工
【時報-台北電】行政院會今（30）日擬拍板「跨國勞動力精進方案」，閣揆卓榮泰昨搶先曝光內容，包含企業替本國勞工加薪即可增聘外籍移工、給予資深移工永居證、勞動部直接在他國設點引進移工與中階技術人力。另外，傳出政院可能開放旅宿業與港口碼頭裝卸移工，政務委員陳時中昨未證實，僅說「如果」開放，應會參照本勞加薪方案開放名額，配額上限同為10％。 現行移工比例有「3K5級制」、就業安定費附加移工數額機制（Extra制）等規範，行政院會今將拍板「跨國勞動力精進方案」，陳時中昨與勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國預告，台灣現在缺工，包括製造業、服務業都有移工需求，勞動部方案規畫本勞加薪增額開放、留任久用、強化政府效能等3方向。 陳時中說明，本勞加薪聘僱移工已有3K5級制，現在多了一項，製造業只要幫1位本勞加薪2000元，就可以徵聘1名移工，上限是10％；而原本透過3K5級制、Extra制達到配額上限40％的規定，未來可能透過本勞加薪獲得更多移工配額，因此將上限比率改為45％。 而留任久用部分，陳時中說，移工工作愈久經驗愈佳，對公司的信任度也會提升，過去工作6年就一定要走，未來則可轉任中階技術人時報資訊 ・ 1 天前
《經濟》旅宿缺工6600人！行政院將開放移工補4類工作
【時報-台北電】旅宿業長期反映人力招聘困難，行政院今日核定「跨國勞動力精進方案」，開放旅宿業引進外國技術人力，交通部觀光署說明，將開放外籍移工投入房務、清潔、櫃台、餐飲4個項目，目前國內旅宿業缺工約6600名，業者可依投保員工數的10％申請移工，最快明年第1季就能先從菲律賓引進人力。 觀光署表示，受缺工影響，業者希望進用移工，之前已透過僑外生留台、外籍實習生來台等方式補人，並持續與勞動部協調，最主要前提仍要保護本國勞工權益。據悉，勞動部預估最快明年第1季在菲律賓設立據點，優先引進菲國移工。 觀光署指出，業者替本國籍員工加薪2000元，就可以進用1位外籍人力，本國單位投保員工數的10％是進用外籍員工的上限，最低薪資朝32K努力。（新聞來源：中時即時 陳祐誠）時報資訊 ・ 20 小時前
榮町文化節・秋拾祭圓滿落幕 中華日式風情席捲中正區 民眾直呼「明年還要來！」
（記者張芸瑄／綜合報導）2025「榮町文化節・秋拾祭」於10月4日至6日在中華錢櫃前廣場盛大登場，為期三天的活 […]引新聞 ・ 1 天前
旅宿業移工薪資擬最低3.2萬 民宿不在開放範圍內
（中央社記者余曉涵台北30日電）因應旅宿業缺工議題，行政院會今天拍板開放中階移工從事旅宿業。觀光署指出，規劃要求薪資最低至少3萬2000元，將以勞動部布局的海外據點菲律賓優先，且開放對象不含民宿。中央社 ・ 18 小時前
禧榕軒3週年慶 餐飲住宿享優惠
記者林怡孜∕台南報導 榮獲交通部觀光署五星級旅館認證與環境部碳足跡標籤雙肯定的「禧榕…中華日報 ・ 1 天前
產業南移趨勢確立！ 賴正鎰：台中企業增幅六都之冠
產業南移趨勢確立！ 賴正鎰：台中企業增幅六都之冠EBC東森新聞 ・ 16 小時前
「2025八德3C哈樂DAY」壓軸登場 星光演唱會與3C動漫市集High翻天
（觀傳媒台北新聞）【記者蔡宇辰／台北報導】由臺北市商業處與臺北市八德資訊商圈發展協會聯手打造的「2025八德3 […]觀傳媒 ・ 13 小時前
視察時身旁是"地主"? 柯志恩轟綠營造謠喊告
南部中心／蘇晟維、陳凱茂 高雄報導國民黨立委柯志恩，30日到高雄地檢署應訊，因為日前她針對美濃大峽谷案到當地視察，卻被民進黨踢爆身邊站的就是峽谷的地主，更被民進黨中央貼文說是"自盜自演"，柯志恩氣得提告是在造謠，而日前她在網路節目上說民進黨派西瓜贏不了，要改派蓮霧，這番話也跟邱議瑩互槓了起來。民視 ・ 13 小時前
發文表態挺林岱樺! 林佳龍:支持她捍衛自己權利
政治中心／綜合報導身兼民進黨正國會派系龍頭的外交部長林佳龍，昨晚在臉書PO文，力讚林岱樺有為有守、不貪不取，形同在高雄市長初選表態支持，遭到網友抨擊行政不中立，今天林佳龍受訪強調．支持林岱樺捍衛權力，由於林佳龍不受綠營禁大咖條款約制，力挺派系成員沒有違規問題，林岱樺也重申清白，週六將公開不法起訴證據。民視 ・ 14 小時前
旅宿業明年1月優先開放引進菲籍移工！最低薪資需達3.2萬元
國內旅宿業長期缺工，行政院會今（10/30）拍板「跨國勞動力精進方案」，將開放旅宿業聘用外籍中階技術人力。觀光署指出，在保障本國勞工權益前提下，觀光旅館、一般旅館業者每幫一名本國勞工加薪2000元，就能聘用一名外籍移工，旅宿業聘用外籍移工最低薪資需達3.2萬元，預計明年第一季優先在菲律賓設立據點並開放。太報 ・ 17 小時前
春節訂房貴翻？高雄飯店2晚14萬嚇壞網友 觀光局緊急出手稽查
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導國旅住宿價格再掀爭議，過去不少民眾抱怨「有錢才國旅」，寧願飛日本、韓國也不願在台灣玩。近日有網友發現，高雄駁二...FTNN新聞網 ・ 1 天前
製造業外國技術人力比率限制取消 8000家中小企業受惠
行政院今日通過「跨國勞動力精進方案」，除了開放旅宿業及商港碼頭業有條件引進外國技術人力，也取消製造業外國技術人力比率的限制，讓雇主可全數留用資深移工，勞動部指出，目前已有近8000家中小企業聘僱中階技術人力，其中3分之一已達天花板，此次放寬限制對中小企業幫助極大。自由時報 ・ 14 小時前
白河萬里長城園區蝴蝶翩翩起舞 成為生態教育最佳去處
記者翁聖權／白河報導 入秋時節，台南白河的台灣萬里長城生態文化園區呈現一幅動人的自然…中華日報 ・ 14 小時前
和碩攜手供應鏈邁向淨零深度轉型 從碳盤查到節能
代工大廠和碩始終以「低碳、智慧、永續」為企業發展的核心理念，致力於在自身營運及供應鏈推動碳排放管理與能源效率提升。多年來，和碩已建立完善能源管理制度、推行碳盤查、設備汰換與製程優化專案，同時積極導入再生能源與數位化碳管理工具，累積了顯著的節能減碳成果。中時財經即時 ・ 13 小時前
高雄過春節……飯店住2晚飆破14萬天價！ 市府觀光局要查了
針對英迪格酒店房價爭議，業者說明，過年期間幾乎已售罄，目前僅剩最大套房在官網銷售，定價3萬2000元，過年優惠價為2萬8644元。業者強調，網友搜尋時設定「兩大兩小」條件，因兩位孩童已接近成人年齡，系統自動判定需訂兩間房，加上入住兩晚，因此顯示總價11萬4576元，實際...CTWANT ・ 1 天前
坣娜驟逝！紅斑性狼瘡能攻擊全身器官 頭髮大量脫落是警訊
歌手坣娜傳出病逝消息，她生前長期與紅斑性狼瘡對抗。盧俊吉醫師指出，紅斑性狼瘡如同「魔術師」，能攻擊全身所有器官引發各式併發症，常見症狀包括頭髮大量脫落、臉上出現蝴蝶斑等警訊。中天新聞網 ・ 22 小時前
出國比國旅便宜 議員：問題在「一例一休」
[NOWnews今日新聞]國旅市場低迷，各縣市政府紛紛想方設法刺激消費。台中市議員李中今(29)日質詢指出，觀光不振的根本問題在於休假制度不合時宜，中央推動「一例一休」造成假期過度集中於週末，不僅讓住...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
今年前3季「出境比入境」多805萬人次！ 觀光署長認了：國旅住宿太貴
國人寧願出國玩、也不願國內旅遊！觀光署今天（30日）證實，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重。觀光署長陳玉秀也坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。立法院交通委員會今天舉行專案報告，要求觀光署對國際旅客來台、旅宿業缺工情形做說明。自由時報 ・ 22 小時前
他發現「便宜機票多不含托運」過來人認證：真的可以
歲末年終，許多民眾會利用特休出國旅遊，為了省機票錢，不少人會密切關注便宜機票，不過有網友發現，大多超值機票均不含托運行李，讓原PO相當納悶「真的很多人出國沒帶托運行李嗎？」引發討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前