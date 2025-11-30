國人刷卡創高！過半擁逾3卡、9成為回饋辦卡
[NOWnews今日新聞] 金管會統計，今（2025）年前9月國內信用卡簽帳金額持續突破新高，較去年同期提升近6%。而根據萬事達卡「2025信用卡消費習慣調查 」結果顯示，82%受訪者以信用卡作為日常生活的主要支付工具，更有超過5成民眾擁有3張以上日常實體使用或綁定其他支付工具的信用卡，而且無論是超商量販、電商購物或是海外旅遊，消費者均積極善用信用卡權益以取得回饋，甚至會為了特定消費場域的高回饋而申辦信用卡。
萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文指出，調查結果發現，高達9成受訪者會為了特定消費類型的高回饋而申辦信用卡，以超商/量販店（55%）、電商平台（52%）、海外旅遊消費（35%）、加油站/電動車充電與換電服務（31%）及餐飲（31%）等場域回饋最受持卡人青睞。
值得注意的是，其中有60%消費者以「無腦刷」高回饋信用卡作為主力消費卡片，重視「簡單省時」一次涵蓋多數消費場景的回饋。然而，調查也發現權益切換型高回饋信用卡持有者，他們會精打細算將刷卡回饋最大化，超過4成的持有者每週至少會切換一次權益方案。
「辦卡動機」世代大不同
調查結果也發現，各年齡層在選擇申辦信用卡時所看重的回饋大有不同。18-30歲Z世代以數位生活服務、旅遊消費回饋為導向，格外重視海外旅遊消費高回饋（43%）、外送平台高回饋（20%）及影音串流高回饋（16%），顯示年輕族群在享受生活的同時，也善於透過消費回饋讓每筆消費更具性價比。
至於31-45歲中生代則更關注電商平台高回饋（57%）與百貨/購物中心高回饋（22%），其中更有34%中生代受訪者表示會特別申辦電商平台的聯名卡。
46-65歲熟齡族則更傾向實體消費通路回饋，57%受訪者表示會為超商和量販店的高回饋而辦卡，並且願意特別申辦量販店聯名卡（44%）及百貨/購物中心高回饋聯名卡（23%），反映出不同世代的辦卡動機各有差異。
在吸引受訪者申辦信用卡的原因上，萬事達卡發現持卡人最看重高現金回饋或高現金點數回饋（90%），其次為提供綁定電子支付消費高回饋（53%）以及提供回饋通路類別多（41%），遠遠領先於其他權益。在首刷禮偏好上，受訪者則顯得更為務實，最愛刷卡金（37%），其次為即享券或禮券（22%）。
「刷卡場域」需求不同 年輕人愛餐飲、熟齡重健康交通
萬事達卡調查顯示，台灣消費者日常最常使用信用卡的支付場域為電商網購（31%），同時消費者也習慣將信用卡資訊儲存或綁定於常消費的網站平台或購物APP， 75%受訪者會在購物網站綁定信用卡以節省時間，其中最常綁定於電商平台（57%）、超商APP（37%）及外送平台（31%），以追求更便捷的購物體驗。
此外，萬事達卡也發現，年輕世代與中生代期待能在更多餐飲場景中使用信用卡來獲取便利與回饋，18-45歲受訪者不只期待能於平價餐館（47%）和小吃店（43%）使用信用卡，也希望夜市商圈（34%）及手搖飲連鎖店（30%）能導入信用卡支付。
46-65歲熟齡族則展現出不同的需求面向，超過53%熟齡族受訪者期待醫療院所與診所刷卡，33%希望能在傳統生鮮市場刷卡，31%期望可以用信用卡支付搭乘捷運公車等交通費用，反映熟齡族更重視在健康照護、傳統市場以及交通服務場景上運用信用卡輕鬆支付。整體而言，台灣民眾普遍期望能在更多日常生活消費通路中使用信用卡，在享受信用卡支付便利性的同時，透過精明消費賺取回饋。
