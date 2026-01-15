國人去年刷卡額上看5兆 這家銀行奪刷卡王

▲金管會今 (11) 日公布國人去（2025）年截至11月底信用卡簽帳金額達到4.53兆元，創下歷年同期新高，年成長6.27%，全年有望超過去年再創新高，並上看5兆元。不過，根據銀行自行公布的12月數據，中信銀行全年簽帳金額達8900億元，榮登年度刷卡王。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 金管會今 (11) 日公布國人去（2025）年截至11月底信用卡簽帳金額達到4.53兆元，創下歷年同期新高，年成長6.27%，在特店與有效卡數穩健成長下，預期2025年應可輕鬆超越2024年4.68兆元新高，並上看5兆元。不過，中信銀行也自行公布最新數字，2025年度信用卡及簽帳金融卡刷卡金額總計突破新台幣1兆元。

根據金管會統計，截至去年11月底，共有32家發卡機構，總流通卡數約6042萬張，較10月底的6048萬張略減，而反映活躍用戶的總有效卡數則有4047萬張，較10月底4038萬張，呈現穩健上升趨勢。

至於去年11月信用卡簽帳金額降至3967億元，月減約567億元，衰退12.5%，不過，還是創下歷年11月新高。金管會銀行局副局長張嘉魁分析，單月簽帳金額減少主要受2大因素影響，除11月缺乏長假激勵，導致旅遊、餐飲及購物3大類簽帳金額出現季節性回落之外，還有11月最後2天適逢週六、週日，非營業日導致部分簽帳金額無法在當月及時入帳。

2025年累計前11月信用卡簽帳金額已達4.53兆元，創歷年同期新高，年成長6.27%，在特店與有效卡數穩健成長下，預期2025年整體將可輕鬆超越2024年的4.68兆元，再創歷史新高，甚至上看5兆元。

若就個別銀行11月簽帳金額來看，以中信銀行724.54億元拿下刷卡王，國泰世華銀以693.09億元緊追在後，北富銀以511.45億元躍居第3，玉山銀484.31億元排第4，第5名台新銀433.6億元。

不過，根據銀行公布12月及2025年全年刷卡數據，中信銀2025年全年信用卡及簽帳金融卡刷卡金額總計突破1兆元，其中信用卡累計消費金額8900億元、簽帳金融卡累積消費金額達1300億元，榮登年度刷卡王。也由於積極布建多元刷卡機、手機刷卡機及跨境收款等基礎建設，導入商戶智能客服及線上申辦平台，提供商戶收款整合解決方案，2025年收單金額超越9300億元。

國泰世華銀行則緊追在後，12月信用卡簽帳金額逾818億元，年成長13%，主要受12月歲末年終購物旺季，包括雙12電商促銷、聖誕送禮與跨年旅遊潮帶動所致，而2025年全年總簽帳額也突破8557億元，創下歷史新高，雙位數成長表現亦優於同業。觀察卡友主要消費場域來自百貨餐飲、網購、旅遊及日常高頻等消費，且行動支付、線上平台的持續成長力道，顯示非現金支付的消費行為逐步成為常態。

玉山信用卡業務也持續穩定增長，截至去年12月底流通卡數875萬張，年成長17%，有效卡數534萬張，較去年同期成長7.6%，單月新發卡數為12.9萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。至於12月簽帳金額543億元，年成長6%，2025年全年簽帳金額6659億元，年成長8%，12月成長動能為餐飲通路、網購及海外旅遊。

台北富邦銀行信用卡12月刷卡量589億元，較去年同期成長3%，因12月入帳天數較11月多5天，較11月成長15%。2025年度刷卡量達6283億元，與2024年相比成長約3%，再創歷史新高，刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近4成。至於12月新增發卡量約3.6萬張，全年發卡量約50萬張，單月及全年主要發卡貢獻及本行累積發卡量前3名為富邦Costco聯名卡、富邦J卡及momo卡，3卡累計總發卡量已突破620萬卡。

台新銀行延續Richart卡上市動能與不定期領券活動促動，去年12月信用卡刷卡金額484億元，創歷年同月新高，保費、海外消費成長顯著，而累計2025年全年刷卡金額5292億元。



