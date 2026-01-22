國人困阿布達比獲救沒寫劉建國遭綠營圍剿 羅智強：沒出息的政黨

劉建國（中）。李政龍攝（資料照）



雲林陳姓民眾去年11月在阿布達比遭武裝人員滯留55天，經立委介入、外交部斡旋返國，只感謝立法院長韓國瑜與國民黨立委張嘉郡，未第一時間感謝民進黨立委劉建國，遭綠營批評。立院國民黨團今反酸，民進黨非常小氣。

國民黨團書記長羅智強表示，陳姓民眾在阿布達比被帶走滯留55天，第一時間找劉建國沒解決，之後找韓國瑜與張嘉郡，經新聞曝光，外交部才把人帶回來，結果論就是美事，民進黨在小氣什麼？竟罵人家不知感恩。

羅智強說，民代接受選民陳情是常態、本分，做完不會想說選民要感謝，人家會主動感謝代表冷暖在心，陳姓民眾會想拜訪韓國瑜與張嘉郡當然就是真心感謝，劉建國沒被感謝，綠營就用網路霸凌，這樣有意思？沒出息的政黨。

國民黨團副書記長許宇甄也說，選服要真心誠意幫助，陳姓夫妻到立院感謝韓國瑜與張嘉郡沒人強迫，反是陳妻被民進黨要求感謝有骨氣沒去，第一時間真情流露才是事情真相，綠批韓與張收割政治紅利，實際收割的是劉建國。

