國人困阿布達比獲救「沒謝劉建國」遭綠狂批 羅智強：不感謝民進黨立委就要翻臉？

羅智強表示，難道不感謝民進黨的立委，民進黨就要翻臉？就要網路追殺當事人？（圖／劉耿豪攝）

雲林一位陳姓旅客在轉機時在阿布達比被強制帶走，滯留55天，上周回國後親自去立院向韓院長與張嘉郡當面致謝。陳先生在感謝狀中，形容張「一路陪伴，不斷奔走協調、給予實質跟即時幫助」，感謝韓「在多個重要節點親自表達高度關切」，更說因此在不安時得到支持，對兩人致上最深感謝與最高敬意。不過，當事人卻遭「網暴」，民進黨立委鍾佳濱更痛批藍營「收割政治紅利」。國民黨立委羅智強21日表示，「人能救到、國家沒有辜負人民就好，到底民代有沒有被感謝，很重要嗎？」。

廣告 廣告

羅智強昨日在臉書透露，這本是一件有好結果的事情，但陳先生一家跟韓院長及嘉郡委員，卻在感謝新聞曝光後，遭到各種網路攻擊，民進黨的立委批評韓、張「收割」，網路上各種貼文則「網暴」當事人不知感恩。

羅智強進一步表示，民進黨前立委賴品妤的媒體人媽媽吳女士等人上網發文，不滿當事人一開始是找民進黨立委劉建國協助，卻在事後感謝藍營，諷刺陳先生「當事人有差別心，老是感謝不同黨派的民代」、「不厚道」，民進黨立委鍾佳濱更發新聞稿，怒批藍營「收割政治紅利」。

羅智強指出，民眾找民代表達感謝，出於自己的意識及選擇，難道國民黨可以把他們綁架來立院、畫押感謝狀？又難道不感謝民進黨的立委，民進黨就要翻臉？就要網路追殺當事人？

羅智強透露，事發當時，家住斗六的陳先生友人確實有向劉建國陳情，劉也有聯繫外交部長林佳龍，但後來沒下文，心急如焚的家屬展開自救，把事件經過發布在PTT上，也有人找上韓國瑜院長協助，韓院長交由張嘉郡立委協助，要外交部積極展開救援行動。

羅智強說，人能救到、國家沒有辜負人民就好，到底民代有沒有被感謝，很重要嗎？而當事人與家屬想感謝誰就感謝誰，又跟黨派有何關係？相信這段過程的人情冷暖，當事人與家屬一定最清楚，為何事事都要扯上「非我黨派、其心必異」？

羅智強表示，自己也是一個常在第一線服務選民的民代，很清楚有的民眾遇到的問題，只能倚靠國家或政府幫忙，而自己也更清楚，每次完成選民服務，很多政治人物其實根本不會在意有沒有被感謝，反而更擔心的是事情有沒有辦好、會不會反而造成民眾負擔。

羅智強強調，因為既然要擔任公職，那為民服務是份所當然，他想韓院長跟嘉郡委員，就是這樣想的。最後，他誠心呼籲，網路與政治攻擊應該趕快停止，讓歷劫歸鄉的國人，可以真正感受到家的溫暖。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

天成飯店有蟑螂？協會理事長藉機恐嚇捐60萬美金 北檢出手了

網友稱「前總統名字都好怪」 釣出蔡英文本人神回引爆笑

基隆小隊長殉職！曾參與多項重大事故搜救 弟弟也是消防員