國人在阿布達比遭拘捕 外交部完整還原處理經過

[Newtalk新聞] 雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場搭機到阿布達比機場轉機，陳男在通往機艙的空橋上被5名武裝人員不明原因帶走。對此，外交部今（28）日說明整起事件經過，並說，陳男遭捕確切原因，駐處仍在積極協助釐清。外交部表示，會全力給予我旅外國人必要協助，並在符合當地法令前提下為國人爭取最大權益。

陳姓夫妻參加土耳其旅行社辦理的16天行程旅遊，23日下午從桃園機場搭機到土耳其伊斯坦堡集合，飛機抵達阿布達比機場轉機。飛機落地停好，空服人員即上前要求先生先下機，才走到空橋，就有5名荷槍實彈的人員上前核對先生的護照，核對後就把陳男帶走。

外交部今下午表示，我國駐杜拜辦事處於24日接獲國人楊女士通報後，第一時間即主動聯繫阿布達比警方瞭解本案原委，過程中皆持續與楊女士及家屬保持聯繫。

外交部指出，駐處在初期資訊有限的情況下，仍同步透過多方管道積極瞭解案情，並以當事人安全為首要考量，確認陳姓國人是否遭受不合理對待。經駐處多方進洽與追蹤，於26日獲當地警方告知，陳姓國人已被移送至杜拜警察局關押，其人身安全無虞，並獲警方告稱其逮捕原因可能涉及相關刑事案件，但因台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由。

外交部表示，為及時確保當事人權益，駐處主動建議家屬儘速聘請律師，由律師依法行使探視權及閱卷瞭解案情。惟依杜拜法律，僅限當事人家屬才能聘請律師進行訴訟程序，駐處無法代為聘請律師；因此駐處多次促請楊女士或其直系親屬盡速前往杜拜處理委任律師事宜，以利在符合當地法規下儘早啟動法律協助，並讓駐處提供更全面的支援。駐處也同步持續評估並積極尋洽其他司法及行政協助的可能性。

外交部說，駐處於杜拜時間28日凌晨1時30分接獲家屬楊女士電告，陳姓國人已獲警方釋放。駐處陳處長立即暫將當事人安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。惟因11月29日至12月2日適逢杜拜國定假日，陳君仍須於12月3日前往警局，以辦理解除旅行禁令。至於陳君遭捕確切原因，駐處仍在積極協助釐清。

外交部將持續全力給予我旅外國人必要協助，並在符合當地法令前提下為國人爭取最大權益。

