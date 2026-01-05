國人外食高鹽糖風險！衛福部擬推食品「紅綠燈」警示

蔬果示意圖。取自Usplash



國人外食比例高，普遍面臨鹽、糖、飽和脂肪及熱量攝取過量問題，增加肥胖、三高及心血管疾病風險。衛福部正研議推動食品「紅綠燈警示標示」，協助消費者快速判讀食物中的鹽、糖含量。

《營養及健康飲食促進法》自112年12月15日立法院三讀通過，並於113年1月3日公布施行以來，已滿兩週年，正式邁入第三年。為持續推動全民實踐健康飲食，國健署今（1/5）日發布新聞稿指出，在既有制度基礎上，持續布建基礎建設、推動全齡營養教育、營造健康飲食支持環境，積極擴大實務行動，期能提升民眾營養識能，營造友善的飲食環境，讓健康飲食更容易落實於日常生活中。

國健署指出，為確保國人健康飲食並滿足不同族群營養需求，於114年完成第9版「國人膳食營養素參考攝取量（Dietary Reference Intakes，簡稱DRIs）」草案修訂及預告，除完善對國人的營養建議外，更與國際作法接軌，朝預防疾病發生的方向訂定，並呼應環境永續之理念，編修新版「國民飲食指標」及「每日飲食指南」，作為民眾健康飲食之參考。

國健署也表示，將結合跨領域專家團隊、利害關係人共同參與和設計，找出主要的營養問題，跳脫傳統單一族群或疾病導向的思維，運用互動式通訊工具提供個人化營養資訊，協助建立營養照護流程，期能營造攝取健康飲食的氛圍。

國健署強調，持續在22縣市成立社區營養推廣中心，透過營養師提供各項營養篩檢、衛教、餐飲輔導等工作，努力將營養服務深耕於社區中。截至114年底，全國已累計布建85處社區營養推廣中心及分中心，164位專職社區營養師在社區中守護長者健康。

國健署社區健康組組長劉家秀表示，飲食中鹽分攝取過量，是導致血壓升高及高血壓的重要因素；而糖分攝取過多，則可能引發胰島素阻抗，造成肥胖，甚至進一步發展為糖尿病。《營養及健康飲食促進法》鼓勵民眾減少鹽與糖攝取，多攝取蔬菜水果，多樣化的食材，促進健康並預防慢性病。

劉家秀進一步指出，台灣民眾外食比例偏高，普遍面臨鹽、糖、飽和脂肪及熱量攝取過量的問題。國健署正與食藥署合作，研議推動「紅綠燈警示標示」制度，協助民眾快速辨識食物中的鹽、糖含量，做出更健康的飲食選擇。

