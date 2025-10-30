國人寧出國不國旅！觀光逆差截至9月達805萬人次 觀光署長回應了

觀光署原訂今年吸引1000萬人次國際旅客來台，但截至9月，入境人數僅約605萬人次。（圖／報系資料照）

交通部觀光署今（30日）於立法院交通委員會進行專案報告，公布今年國際旅客來台與國人出境狀況。觀光署原訂今年吸引1000萬人次國際旅客來台，但截至9月，入境人數僅約605萬人次，出境人數則達1410萬人次，國內「觀光逆差」已達805萬人次，超越去年同期，顯示台灣人更願意出國旅遊。

觀光署長陳玉秀指出，國人出國並不影響國內旅遊，也對國家收入有正面效益。今年1至7月來台旅客較去年成長約10%，其中中國大陸旅客成長62%、日本成長12%、美加成長10%、菲律賓成長35%。

陳玉秀強調，上半年國旅人次已超過去年，但國內旅遊仍面臨三大問題：交通便利導致多數人不過夜、住宿費偏高，以及平日旅遊需求低，造成周末住宿緊張。觀光署已計畫明年推出改善措施。

立委洪孟楷與林國成對此表達關切。洪孟楷質疑，觀光署報告在數字上過於樂觀，未展現解決國人出國過多、國旅不足的策略；他並指出，部分業者趁假日哄抬價格，甚至坑害觀光客，造成國內旅遊觀感不佳。

林國成則以台北西門町10家飯店房價為例，指出平日房價從900元至4000多元不等，演唱會期間甚至飆至近2萬元，價差最高達10倍，認為這也是國人寧願出國的原因之一。

陳玉秀回應，台灣旅宿業需改善平日與假日價格差異，並計畫明年推出相關措施。同時她認為國人出國主因還包括匯率因素，使部分國外旅遊成本相對低廉。觀光署統計，今年1月至7月國人出境累計超過1080萬人次，較去年同期增加約10.5%。

