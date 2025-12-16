國人年喝37億杯咖啡，咖啡渣怎麼處理？全家攜鴻海組「循環再生聯盟」研發再製原料

台灣每年喝掉約37億杯咖啡，卻也產生大量難以回收的咖啡渣。全家（5903）便利商店昨（15）日宣布聯合鴻旭科技、鴻海（2317）科技集團等10家跨產業夥伴，成立全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」。



全家也表示，「咖啡渣循環再生大聯盟」獲環境部資源循環署指導支持，從源頭乾燥、物流回收到後端再製，建立可複製的綠色循環模式。日前更榮獲「2025總統盃黑客松」卓越團隊大獎。

ㄧ杯咖啡的代價有多高？便利商店如何變廢為寶？

全家每年販售約2億杯咖啡，衍生出高達6,000噸的咖啡渣。由於高含水率易發霉，加上法規將其視為一般廢棄物，導致回收困難、成本高昂。



全家便利商店總經理薛東都指出，「咖啡渣既是問題，也可能是新價值的起點。」為此，全家啟動跨產官合作計畫，尋求能兼顧「技術性、規模性與可持續性」的解方，最終促成這場從零售端出發的循環革命。

全家便利商店15日宣布聯合鴻旭科技、鴻海科技集團等10家跨產業夥伴，成立全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」。（全家便利商店提供）

三大痛點如何突破？IoT乾燥機是關鍵嗎？

過去業界最難跨越的3大結構問題是：源頭乾燥難、物流回收難、後端媒合難。



這次，全家與鴻旭科技共同研發出IoT智能咖啡渣乾燥機，可一鍵操作將含水率降至10%以下，並透過聯網數據追蹤回收效率。



在物流層面，全家運用既有「逆物流回收」機制，讓回程貨車載回乾燥後咖啡渣，不僅節省運輸成本，也減少86%碳排。



最後，在後端再利用上，鴻海科技集團率先將咖啡渣製成活性碳濾網與濾芯，回用於廠區；鴻旭科技則開發再生濾水器濾芯回流全家店舖，形成封閉式循環系統。

誰在背後推動這場「黑金革命」？跨界聯盟如何運作？

這場「咖啡渣循環再生大聯盟」集合了零售、科技、製造與美妝等領域的10多家夥伴，包括歐萊德、光隆實業、興采實業、皇家竹炭、味全、UCC等。



整個再生過程採「梯次利用」設計：

•第一階段：由光隆實業萃取咖啡精華液，製成保養品原料；

•第二階段：固體咖啡渣再製為濾芯、活性碳、低碳木炭等產品；

•第三階段：部分材料進一步轉化為「全家制服」或其他生活用品，實現「從杯中到衣上」的全鏈循環。

政策鬆綁如何助攻產業創新？下一步怎麼走？

環境部資源循環署主任秘書劉怡焜指出，「全家是全台首家提出咖啡渣自主管理方案的零售通路。」此舉不僅鬆綁既有法規限制，也為零售業開啟廢棄物管理的新模式。



未來，該署將持續以政策引導結合產業實務，加速台灣邁向「廢棄物減量、資源再利用」的目標。這套全家預計年底前導入百間店舖，明年上半年擴大至2,200家，成為台灣零售通路首個具規模的咖啡渣循環網絡。薛東都強調，「我們期待這不只是全家的計畫，而是整個產業的共創平台。」



