國人房屋自有率破8成 永慶房產集團協力客戶顧好房產安全

詐騙橫行，引發社會人心惶惶，而價高的不動產也成為詐騙集團覬覦目標。根據內政部統計，全台房屋自有率超過8成，如何保住自己與家人安居的房子，也成為人們心中的焦慮，永慶房產集團看見這樣的需求，主動於全台推動「預防房產詐騙公益講座」，走進社區、鄰里宣導防詐重要觀念，到2025年底成功舉辦近900場次、吸引近5萬人報名參與。

「不動產價值不斐，加上民眾普遍對房產交易知識不足、經驗有限，同時誤以為房子被騙不易，因此警戒心不足，就容易讓自己暴露於詐騙的風險之中。」永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，不論是買房的錢還是房子的產權，都是詐騙目標，永慶用實際案例拆解常見房產詐騙手法，讓一般人也能快速理解房產詐騙的風險，以及知道如何預防。

圖：永慶「預防房產詐騙公益講座」舉辦近900場次，獲近5萬人響應。(圖/永慶房產集團提供)

為了讓資訊取得比較弱勢的長輩，也能獲得防詐知識，永慶房屋攜手雙北市各地里長，舉辦「預防房產詐騙公益講座」，獲得熱烈的迴響，部分場次更邀請雙北市警察局、地政局等單位，提升反詐能量，陳賜傑感謝里長與各單位的響應，才能讓防詐的資訊快速傳播出去。

永慶「預防房產詐騙公益講座」共舉辦近900場次，能傳遞房產防詐資訊到全台16縣市，永慶加盟四品牌—永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產功不可沒。包含新北、基隆、甚至是宜蘭與花蓮，北部場次共舉辦超過60場防詐講座；南部場次如台南、高雄、屏東等，也舉辦了近百場、逾8千人參加防詐公益宣講。

永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德分享，因為買賣房子是影響人生的大事，是很多民眾關心的議題，「收到很多的邀請，希望我們到里民活動中心、社區的住民大會去舉辦房產防詐講座，參加過的民眾都認為資訊很有用，很值得分享跟推薦。」

圖：「預防房產詐騙公益講座」永慶舉辦全面反詐活動。(圖/永慶房產集團提供)

多年深耕台中市服務的有巢氏房屋中區經管會區長吳大慶也說，集團推廣公益不分城市與地方，讓各地都有機會舉辦「預防房產詐騙公益講座」，因此場場講座的報名人數都爆滿、不斷加開，非常有意義。很多人原本以為詐騙離自己很遠，直到聽到實際案例才發現，有那麼多手法可以把房子騙過戶與法拍。

全台每年的房地產買賣也有近30萬件，在產權保護、安全買賣部分，常常是民眾的提問焦點。永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹提醒，想要安全的買賣中古屋，務必要委託有信譽、誠實的仲介公司，也可以到內政部「不動產服務業資訊系統」查詢，服務的仲介是否為合法合格的營業人員，如果是經由永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產委託成交，通常還會有對消費者保障較高的「價金履約保證」、特約代書或較充分的產權調查，提高房產交易的安全性。

房地產價值高、專業門檻又高，只要一個環節沒注意，就可能被有心人利用。永慶房產集團從2024年起，以「誠實房仲，全面反詐」為號召，攜手內政部地政司、政大不動產研究中心及各縣市政府警察局、地政局，在全台推動反詐公益宣講，長期累積社會的房產安全意識，協助民眾在買房、持有房產的每個階段，都能更安心守護自己與家人的財產安全。