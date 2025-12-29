國人死因第3名！胸腔科醫曝5招「防肺炎」 示警：2類人最容易感染

生活中心／張尚辰報導

除了癌症之外，肺炎也是國人十大死因之一。胸腔科醫師蘇一峰表示，慢性疾病與老人家特別容易肺炎感染，因此他列出5招防止肺炎感染。其中，曬太陽不僅能增加免疫力，還可以改善生病的憂鬱及老人家的認知功能，延緩失智風險。

根據衛福部統計2024年國人十大死因，肺炎位居排行榜的第三名，死亡人數高達1.7萬人，相較於前年增加557人，且主要感染者多為65歲以上族群。

對此，蘇一峰昨（28）日在臉書發文指出，肺炎每年都會奪走數萬條人命，其中又屬慢性疾病患者及老人家最容易感染。他列出5招可以防止肺炎感染的方法給民眾參考，如下：

廣告 廣告

1.記得打疫苗

肺炎鏈球菌、新冠、流感、RSV等的疫苗，有些公費，有些要自費跟醫師詢問。

2.出門戴好口罩

到人多的地方要戴口罩，尤其抵抗力差的老人家或慢性病患者，戴口罩保護自己。

3.平常痰多的人要記得把痰清乾淨

可以吃化痰藥等等藥物把痰清乾淨，肺部痰一多就養細菌，有了細菌容易產生肺炎。

4.運動與藥物增加肺活量

肺活量夠就能把細菌的痰咳出來，許多人一開始都是肺活量下降，之後咳不出來累積在肺中，最後變成肺炎。

5.室外走走曬太陽

飲食均衡和曬太陽能增加免疫力，也改善生病的憂鬱，也能改善老人家的認知功能，延緩失智。

更多三立新聞網報導

病毒界百變怪出沒！醫曝8大症狀「高燒7天」：沒特效藥

家中必備！凡士林「11項隱藏功能」曝光 藥師籲：4情況別亂用

一早尿尿都是泡！醫曝「2警訊」恐是腎病：10分鐘不散要小心

曾遭罵潑婦！史書華揭陳幸妤「私下真面目」 反差特質曝光

