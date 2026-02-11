國人每四人就有一人胃食道逆流 雙和醫院引進內外科合併術式

（健康中心／綜合報導）根據衛生福利部統計，國人生活節奏快速、工作壓力大，加上三餐外食比例高，胃食道逆流已成為常見的消化道疾病，平均每四人就有一人深受其苦。臨床治療多以抑制胃酸的藥物為主，仍有近四成患者對藥物治療反應不佳，長期服藥卻症狀反覆，被診斷為「難治型胃食道逆流」(Gastroesophageal Reflux Disease， GERD)。為提供患者更多治療選擇，台北醫學大學附設雙和醫院正式引進「經口無疤痕胃摺疊術」合併裂孔疝氣修補(Concomitant Transoral Incisionless Fundoplication， cTIF)，透過內外科跨專業合作，從致病機轉著手協助處理逆流相關問題。

圖／雙和醫院消化內科主任李宗頴說明，經口無疤痕胃摺疊術結合外科與內視鏡微創技術，從致病機轉著手改善逆流問題。（雙和醫院提供）

雙和醫院消化內科主任李宗頴表示，胃食道逆流的成因相當多元，最常見的原因是下食道括約肌(俗稱賁門)功能鬆弛，導致胃酸反覆回流刺激食道黏膜，出現胸口灼熱、胸痛、吞嚥不適等症狀。許多民眾往往誤以為只是暫時性的消化不良或壓力大所致，長期忽視就醫，可能進一步引發食道發炎、潰瘍，甚至提高食道癌前病變的風險。

李宗頴進一步指出，現行藥物治療主要作用在「降低胃酸分泌」，雖能減輕胃酸灼熱感，卻無法真正解決造成反覆逆流的結構性問題。統計顯示，約有四成患者即使規律服藥，症狀仍未明顯改善，這類患者即屬於難治型胃食道逆流。

圖／雙和醫院率先引進「經口無疤痕胃摺疊術」合併裂孔疝氣修補，從致病機轉著手改善逆流問題。（雙和醫院提供）

雙和醫院外科部主任宋睿祥以生活化的比喻說明，橫膈膜與賁門括約肌的關係就像「門框與門板」，若橫膈膜結構異常(門框歪斜)，即使門本身未嚴重損壞，也難以完全密合，胃酸自然容易回流。若合併橫膈膜裂孔疝氣，情況更為複雜，長期胃酸逆流甚至可能因反覆吸入，對肺部造成影響。

圖／國際知名胃腸肝膽科權威Kenneth Chang分享，接受「經口無疤痕胃摺疊術」患者，逾8成術後5年內不需長期服用質子幫浦抑制劑（PPI）。（雙和醫院提供）

為提供這類患者更多治療選項，雙和醫院消化醫學中心引進經口無疤痕胃摺疊術合併裂孔疝氣修補(cTIF)。這項技術結合外科與內視鏡微創手術，先由外科修補橫膈膜裂孔疝氣，再由內科透過內視鏡在胃與食道交界處進行環狀摺疊與固定。宋睿祥主任以「修整門框、強化門板」比喻這個手術過程，說明手術著重於結構性問題的處置概念。

cTIF屬於經口內視鏡手術，相較傳統腹腔鏡抗逆流手術，在手術路徑與技術操作上有所不同。此術式在美國已推行超過十年，國際間累積一定程度的臨床經驗。雙和醫院表示，此術式為難治型胃食道逆流患者提供藥物以外的治療選擇，實際治療成效仍需由專科醫師評估個別病況而定。

