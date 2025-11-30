國人海外旅遊兼做醫美 醫界警告有感染風險

近年來結合海外旅遊與醫美的「醫美旅遊行程」相當盛行，因為醫美療程價格、相對於台灣便宜，吸引很多愛美人士。

不過日前有位台灣網紅到海外醫美診所隆鼻，沒想到術後發生感染，在當地語言不通又求助無門，返國後緊急就醫，才避免鼻子攣縮變形。

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏說：「鼻子開始有變黑，然後皮膚開始破皮的現象，他就是感染了，然後可能有點血管產生栓塞的問題，所以後來就必須要做一些緊急的處置了。」

根據形體美容外科醫學會調查發現，近年民眾海外醫美糾紛大幅增加，大多因為術前溝通不良、術後照護缺失、及醫師良莠不齊等因素。

事實上國內醫美亂象也層出不窮，為了強化國內醫美醫療服務品質，衛福部日前預告修正醫美特管辦法，例如2019年以後，未取得專科醫師資格的「直美醫師」必須要完成2年「畢業後一般醫學訓練」、簡稱PGY，才可執行醫療業務。

衛福部修法加嚴管制醫美 新增哪些規定？

衛福部醫事司長劉越萍表示，「讓沒有經過這樣子訓練的醫師回到正軌上面，接受這樣訓練的時候，我自己覺得才不會勿忘初衷，在執行醫療的目的的時候，其實我們並不是、只是為了賺錢。」

形體美容外科醫學會理事長楊弘旭表示，「在緊急後送系統方面，我們結合了醫學中心的資源，有皮膚科、眼科、影像學科、整形外科，我們成立一個急救小組，這個急救小組就可以幫我們搶救時間與生命。」

衛福部強調，上週已邀請40個醫界團體討論，對於強化醫美管理，大家都有共識，也不希望美容醫學出現污名化問題。

至於針對高風險醫學美容手術的診所納入評鑑一事，醫界看法不一，預計12月3日將再度召開會議討論細節，期盼新制能在明（2026）年元旦正式上路。